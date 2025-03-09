Последний день КС по биатлону: определился состав сборной Украины на эстафету в Нове-Место

Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2024/2025 подходит к завершению. В последний соревновательный день в Нове-Место в Чехии запланировано проведение эстафеты.

В воскресенье, 9 марта, состоится женская и мужские эстафеты. На последних гонках примут участие восемь представителей Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.

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Кто будет представлять Украину на эстафете

Тренерский штаб определился с составом сборной Украины на эстафеты. Среди мужчин первым начнет Артем Тищенко (6-1). Также в заявку попали Виталий Мандзин (6-2), Антон Дудченко (6-3) и Дмитрий Пидручный (6-4).

В женской эстафете в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону 2024/2025 первой будет стартовать Кристина Дмитренко (8-1). Затем Юлия Джима (8-2), Елена Городна (8-3) и Александра Меркушина (8-4).

Напомним, что мужская эстафета начнется в 14:50 по киевскому времени. Начало женской гонки запланировано на 17:45 по Киеву.