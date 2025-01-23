Одна замена в составе: кто из украинцев будет бежать мужской спринт в Антхольце

В итальянском Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Во второй соревновательный день состоится мужская спринтерская гонка.

В пятницу, 24 января, этап Кубка мира в Антгольц-Антерсельве продолжится мужским спринтом. На старт 10-ти километровой гонки выйдут 103 спортсмена, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Кто представит Украину в мужском спринте

Тренерский штаб сборной Украины выставит на мужской спринт четырех биатлонистов. По сравнению с предыдущим этапом в Рупольдинге в составе "сине-желтых" произошло одно изменение: вместо Богдана Цымбала в гонке примет участие Тарас Лесюк.

В первой группе спринт начнет Антон Дудченко, следующими стартуют Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный, а последним из украинцев выйдет на дистанцию Тарас Лесюк.

Состав сборной Украины в спринте

8. Антон Дудченко

34. Виталий Мандзин

36. Дмитрий Пидручный

49. Тарас Лесюк

Мужской спринт в Антхольце начнется в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Оберхофе лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный финишировал четвертым в спринте, повторив свой лучший результат на Кубке мира.