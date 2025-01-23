У п'ятницю, 24 січня, етап Кубка світу в Антгольц-Антерсельві продовжиться чоловічим спринтом. На старт 10-ти кілометрової гонки вийдуть 103 спортсмени, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Хто представить Україну в чоловічому спринті

Тренерський штаб збірної України виставить на чоловічий спринт чотирьох біатлоністів. У порівнянні з попереднім етапом у Рупольдингу у складі "синьо-жовтих" відбулася одна зміна: замість Богдана Цимбала у гонці візьме участь Тарас Лесюк.

У першій групі спринт розпочне Антон Дудченко, наступними стартують Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, а останнім з українців вийде на дистанцію Тарас Лесюк.

Склад збірної України у спринті

8. Антон Дудченко

34. Віталій Мандзин

36. Дмитро Підручний

49. Тарас Лесюк

Чоловічий спринт в Антгольці розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу в Обергофі лідер збірної України Дмитро Підручний фінішував четвертим у спринті, повторивши свій найкращий результат на Кубку світу.