У жіночому спринту в Антгольці взяли участь 101 спортсменка. Україну в гонці представляли п'ятеро біатлоністок, пише 24 Канал.
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Результати українок у спринті
Першою з українок стартувала Христина Дмитренко (№21), за нею Юлія Джима (№30), Олена Городна (№51), Ірина Петренко (№68) та Анастасія Меркушина (№78).
Найкраще з представниць збірної України у спринті виступила Юлія Джима. Вона чисто відстрілялася на обох вогневих рубежах. Однак ходом 34-річна біатлоністка поступалася суперницям. У підсумку Дмима фінішувала на 10-му місці.
До залікової зони потрапила також Христина Дмиренко, яка з двома нулями завершила гонку 24-ю.
Переможницею спринту в Антгольці стала француженка Лу Жанмоно. Лише 7,2 секунди поступилася їй німкеня Селіна Гротіан. "Бронза" дісталася ще одній представниці Німеччини – Францискі Пройсс.
Результат жіночого спринту на 7,5 кілометра в Антгольці
- 1. Лу Жанмоно (Франція, 0+0) – 21:09.5
- 2. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0) +7.2
- 3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0) +16.7
…
- 10. Юлія Джима (Україна, 0+0) +51.2
- 24. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:31.0
- 49. Олена Городна (Україна, 0+1) +2:09.9
- 55. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:17.8
- 80. Анастасія Меркушина (Україна, 3+1) +3:32.1
У другий змагальний день етапу Кубка світу в Ангольці відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 кілометрів. Старт заплановано на 15:30 за київським часом.