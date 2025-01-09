Лесюк вернулся в стартлист: состав сборной Украины на мужской спринт в Оберхофе

В немецком Оберхофе 10 января состоится вторая гонка на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025. На трассу выйдут мужчины, которые проведут 10-километровый спринт.

Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды. Нашу страну будут представлять четыре спортсмена.

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Кто из украинцев выйдет на старт спринтерской гонки

По сравнению со спринтом в Анси произошло одно изменение, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт IBU. Вместо Богдана Цымбала будет соревноваться Тарас Лесюк.

Именно он получил самый низкий номер среди украинцев и будет стартовать 45-м. Первым же из представителей "сине-желтых" на трассу выйдет лидер сборной Дмитрий Пидручный – 18-й номер.

Состав Украины на мужской спринт Кубка мира в Оберхофе

18. Дмитрий Пидручный

40. Антон Дудченко

42. Виталий Мандзин

45. Тарас Лесюк

Отметим, что по результатам спринтерской гонки определятся 60 биатлонистов, которые будут бежать персьют. Он состоится 11 января в 15:45.

К слову. На предыдущем этапе Кубка мира в Анси лучший результат в спринте продемонстрировал Антон Дудченко, который финишировал на двенадцатой позиции. Также в топ-20 попал Виталий Мандзин.

Напомним, что 9 января состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 километров. Юлия Джима лучше всего выступила среди украинок – 14 место с нулем в графе промахов на стрельбе.