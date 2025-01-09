В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе состоялась первая гонка Кубка мира в 2025 году – женский спринт. На старт гонки на 7,5 километра вышло 97 биатлонисток, пишет 24 Канал.

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Результат первой гонки Кубка мира в 2025 году

Гонка в Оберхофе состоялась при сложных погодных условиях. Спортсменкам донимал ливень и порывистый ветер.

В составе сборной Украины впервые на уровне Кубка мира выступила Дарья Чалык. 23-летняя дебютантка допустила три промаха и в итоге финишировала на 56-м месте.

Лучше всего среди украинок выступила Юлия Джима. Олимпийская чемпионка закрыла все мишени и завершила гонку 14-й.

Кроме Джимы, в персьют также отобралась Кристина Дмитренко, которая финишировала на 40-м месте, а также Дарья Чалык.

Итоговый результат спринта стал сенсационным. Впервые на подиум в личных гонках попали Паула Боте из Франции, норвежка Марен Киркейде и Милена Тодорова из Болгарии.

Кубок мира. Оберхоф. Спринт (женщины)

1. Паула Боте (Франция, 0+0) 22:52.8

2. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0) +31.1

3. Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +35.0

...

14. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:16.4

40. Кристина Дмитренко (Украина, 1+1) +2:27.7

56. Дарья Чалык (Украина, 2+1) +3:16.8

66. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:36.1

73. Елена Городна (Украина, 2+2) +3:44.1

Во второй соревновательный день на Кубке мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.