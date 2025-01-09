В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе состоялась первая гонка Кубка мира в 2025 году – женский спринт. На старт гонки на 7,5 километра вышло 97 биатлонисток, пишет 24 Канал.
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Результат первой гонки Кубка мира в 2025 году
Гонка в Оберхофе состоялась при сложных погодных условиях. Спортсменкам донимал ливень и порывистый ветер.
В составе сборной Украины впервые на уровне Кубка мира выступила Дарья Чалык. 23-летняя дебютантка допустила три промаха и в итоге финишировала на 56-м месте.
Лучше всего среди украинок выступила Юлия Джима. Олимпийская чемпионка закрыла все мишени и завершила гонку 14-й.
Кроме Джимы, в персьют также отобралась Кристина Дмитренко, которая финишировала на 40-м месте, а также Дарья Чалык.
Итоговый результат спринта стал сенсационным. Впервые на подиум в личных гонках попали Паула Боте из Франции, норвежка Марен Киркейде и Милена Тодорова из Болгарии.
Кубок мира. Оберхоф. Спринт (женщины)
- 1. Паула Боте (Франция, 0+0) 22:52.8
- 2. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0) +31.1
- 3. Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +35.0
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- 14. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:16.4
- 40. Кристина Дмитренко (Украина, 1+1) +2:27.7
- 56. Дарья Чалык (Украина, 2+1) +3:16.8
- 66. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:36.1
- 73. Елена Городна (Украина, 2+2) +3:44.1
Во второй соревновательный день на Кубке мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.