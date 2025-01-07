По результатам стартовых трех этапов сборная Украины занимает пятое место в мужском зачете Кубка наций и шестое – в женском. Сейчас лучшим результатом украинцев являются четвертые места Виталия Мандзина в индивидуалке и Юлии Джимы в спринте, сообщает 24 канал.

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Полная программа четвертого этапа Кубка мира

Соревнования в курортном немецком городке будут разбиты на четыре дня. В течение них состоится суммарно шесть гонок.

Первыми на трассу выйдут женщины, которые проведут спринт 9 января. Закончатся же соревнования в Оберхофе 12 января одиночной смешанной эстафетой.

4-й этап Кубка мира (9-12 января), Оберхоф, Германия

9 января (15:20) – женский спринт, 7,5 километров

10 января (15:20) – мужской спринт, 10 километров

11 января (13:30) – женская гонка преследования, 10 километров

11 января (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

12 января (13:20) – смешанная эстафета

12 января (15:30) – одиночная смешанная эстафета

Отметим, что следующий этап Кубка мира состоится также в Германии. Его будет принимать Рупольдинг с 15 по 19 января.