За результатами стартових трьох етапів збірна України посідає п'яте місце в чоловічому заліку Кубка націй та шосте – у жіночому. Наразі найкращим результатом українців є четверті місця Віталія Мандзина в індивідуалці та Юлії Джими у спринті, повідомляє 24 канал.

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Повна програма четвертого етапу Кубка світу

Змагання у курортному німецькому містечку будуть розбиті на чотири дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.

Першими на трасу вийдуть жінки, які проведуть спринт 9 січня. Закінчаться ж змагання в Обергофі 12 січня одиночною змішаною естафетою.

4-й етап Кубка світу (9-12 січня), Обергоф, Німеччина

9 січня (15:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

10 січня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

11 січня (13:30) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

11 січня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

12 січня (13:20) – змішана естафета

12 січня (15:30) – одиночна змішана естафета

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу відбудеться також у Німеччині. Його прийматиме Рупольдинг з 15 по 19 січня.