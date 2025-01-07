За результатами стартових трьох етапів збірна України посідає п'яте місце в чоловічому заліку Кубка націй та шосте – у жіночому. Наразі найкращим результатом українців є четверті місця Віталія Мандзина в індивідуалці та Юлії Джими у спринті, повідомляє 24 канал.
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Повна програма четвертого етапу Кубка світу
Змагання у курортному німецькому містечку будуть розбиті на чотири дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.
Першими на трасу вийдуть жінки, які проведуть спринт 9 січня. Закінчаться ж змагання в Обергофі 12 січня одиночною змішаною естафетою.
4-й етап Кубка світу (9-12 січня), Обергоф, Німеччина
- 9 січня (15:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів
- 10 січня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 11 січня (13:30) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 11 січня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 12 січня (13:20) – змішана естафета
- 12 січня (15:30) – одиночна змішана естафета
Зазначимо, що наступний етап Кубка світу відбудеться також у Німеччині. Його прийматиме Рупольдинг з 15 по 19 січня.