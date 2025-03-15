Снайперская стрельба Джимы: результат женского масс-старта в Поклюке

После однодневного отдыха возобновились соревнования на восьмом этапе Кубка мира в Поклюке. В программе дня запланированы два масс-старта – женский и мужской.

Первыми на трассу в словенской Поклюке вышли женщины. В гонке на 12,5 километров приняли участие 30 спортсменок, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинки в масс-старте

По итогу короткой индивидуальной гонки от Украины в масс-старт отобралось три биатлонистки: Юлия Джима, Елена Городна и Кристина Дмитренко. Тогда наши девушки забежали в топ-20.

Лидер сборной Украины Юлия Джима идеально отстрелялась на четырех огневых рубежах масс-старта. Украинка закрыла 20 мишеней из 20. Однако ходом Юлия существенно уступала соперницам, а потому не могла претендовать на высокие места. В итоге она завершила гонку 18-й.

Кристина Дмитренко с одним промахом на финише обошла швейцарку Элиз Гаспарин, замкнув 20-ку. Елена Городна допустила два промаха и завершила гонку 24-й.

Выиграла масс-старт француженка Лу Жанмоно. Серебряную медаль завоевала болгарская биатлонистка Милена Тодорова. А вот "бронза" в масстарте Кубка мира впервые в карьере досталась словенцы Анамарии Лампич.

Результат женского масстарта

1. Лу Жанмоно (Франция, 0+0+1+0) 39:41.8

2. Милена Тодорова (Болгария, 0+0+0+0+0) +16.4

3. Анамария Лампич (Словения, 0+0+0+0+1) +22.8

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18. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0+0) +1:38.9

20. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +1:36.6

24. Елена Городна (Украина, 1+0+1+0) +2:24.2

Напомним, что мужской масс-старт на восьмом этапе Кубка мира в Поклюке состоится в субботу, 15 марта. Гонка начнется в 16:45.