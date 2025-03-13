Сразу пять украинских биатлонисток приняли участие в короткой индивидуалке. Первой на трассу вышла Кристина Дмитренко, которая уже на первой стрельбе однажды промахнулась, пишет 24 Канал.
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Ход индивидуалки для украинок
Зато на следующих огневых рубежах выбила 15 из 15 мишеней. Это позволило Дмитренко финишировать в топ-20.
53-й стартовала лидер женской сине-желтой команды Юлия Джима. Киевлянка "чисто" прошла первые две стрельбы и впервые промахнулась на третьем огневом рубеже. Этот промах сразу отбросил ее за пределы топ-10. Однако на последней стрельбе Джима выбила 5 из 5-ти и на финальном круге боролась за десятку лучших. Но не смогла улучшить свою позицию – 12-я позиция. Это лучший результат для Украины в этой индивидуалке.
Елена Городна выбила все 20 мишеней и на последний круг пошла вплотную к топ-10 – 11-е место. К сожалению, по ходу финального круга украинская биатлонистка начала терять позиции и секунды. Финишную линию Городна пересекла 13-й, сразу за спиной у землячки. Это "персонал бест" для Елены.
У Александры Меркушина не задалась гонка. Пять ошибок на четырех огневых рубежах и далекая 70-я позиция.
Дарья Чалык стала худшей после первой стрельбы среди украинок. Хотя сразу перед ней располагалась Меркушина-младшая. Вторая стрельба стала провальной для украинки – три промаха. К этим четырем промахам Дарья добавила по еще одному на следующих двух стрельбах. Суммарно шесть промахов у Чалык, которая показала худший результат среди наших девушек.
Кто победил в гонке
Победительницей индивидуальной гонки стала француженка Жюлья Симон, которая финишировала с идеальной стрельбой. Она почти на 40 секунд опередила ближайшую соперницу из Швеции. Анна Эберг ошиблась однажды на последней стрельбе и финишировала второй.
Тройку призеров замкнула лидер общего зачета Кубка мира Франциска Пройсс из Германии, которая тоже отметилась 100-процентной по точности стрельбой.
Результат короткой женской индивидуалки
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0+0) 38:08,2
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+0+1) +39,1
3. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+0+0) +46,2
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12. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +2:38,1
13. Елена Городна (Украина, 0+0+0+0+0) +2:42,6
18. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0+0) +3:22,9
70. Александра Меркушина (Украина, 1+0+2+2) +7:13,6
82. Дарья Чалык (Украина, 1+3+1+1) +8:42,5
Уже в 16:15 начнется мужская короткая индивидуальная гонка. Там у Украины будет четверо представителей.