13 марта в Поклюке состоятся сразу две короткие индивидуальные гонки. В 12:30 (по киевскому времени) на словенскую трассу выйдут женщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский биатлон.
Вот это да Мужская сборная Украины по биатлону получила награду за свое выступление в Нове-Место: милое видео
Кто будет выступать за Украину в коротких индивидуалках
В ней украинскую сборную представят пять биатлонисток, а первой на старт среди наших выйдет Кристина Дмитренко, у которой шестой стартовый номер.
- 6. Кристина Дмитренко
- 53. Юлия Джима
- 71. Елена Городна
- 82. Александра Меркушина
- 93. Дарья Чалык
После чего на словенский снег выйдут мужчины. Здесь у Украины четверо представителей. Все украинцы выйдут на трассу уже до пятого десятка. Со вторым бибом на себе выйдет Антон Дудченко. Зато последним среди украинских биатлонистов в борьбу вступит Тарас Лесюк.
- 2. Антон Дудченко
- 16. Дмитрий Пидручный
- 26. Виталий Мандзин
- 37. Тарас Лесюк
Обратите внимание! Мужская короткая индивидуалка в Поклюке начнется в 16:15 по Киеву.
Отметим, что в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке состоятся масс-старты, одиночная смешанная эстафета и одиночная эстафета.