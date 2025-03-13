13 березня у Поклюці відбудуться одразу дві короткі індивідуальні гонки. О 12:30 (за київським часом) на словенську трасу вийдуть жінки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український біатлон.

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Хто виступатиме за Україну у коротких індивідуалках

У ній українську збірну представлять п'ять біатлоністок, а першою на старт серед наших вийде Христина Дмитренко, у якої шостий стартовий номер.

6. Христина Дмитренко

53. Юлія Джима

71. Олена Городна

82. Олександра Меркушина

93. Дарина Чалик

Після чого на словенський сніг вийдуть чоловіки. Тут в України четверо представників. Усі українці вийдуть на трасу вже до п'ятого десятка. Із другим бібом на собі вийде Антон Дудченко. Натомість останнім серед українських біатлоністів у боротьбу вступить Тарас Лесюк.

2. Антон Дудченко

16. Дмитро Підручний

26. Віталій Мандзин

37. Тарас Лесюк

Зверніть увагу! Чоловіча коротка індивідуалка у Поклюці розпочнеться о 16:15 за Києвом.

Відзначимо, що у рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону у Поклюці відбудуться мас-старти, одиночна змішана естафета та одиночна естафета.