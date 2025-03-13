13 березня у Поклюці відбудуться одразу дві короткі індивідуальні гонки. О 12:30 (за київським часом) на словенську трасу вийдуть жінки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український біатлон.
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Хто виступатиме за Україну у коротких індивідуалках
У ній українську збірну представлять п'ять біатлоністок, а першою на старт серед наших вийде Христина Дмитренко, у якої шостий стартовий номер.
- 6. Христина Дмитренко
- 53. Юлія Джима
- 71. Олена Городна
- 82. Олександра Меркушина
- 93. Дарина Чалик
Після чого на словенський сніг вийдуть чоловіки. Тут в України четверо представників. Усі українці вийдуть на трасу вже до п'ятого десятка. Із другим бібом на собі вийде Антон Дудченко. Натомість останнім серед українських біатлоністів у боротьбу вступить Тарас Лесюк.
- 2. Антон Дудченко
- 16. Дмитро Підручний
- 26. Віталій Мандзин
- 37. Тарас Лесюк
Зверніть увагу! Чоловіча коротка індивідуалка у Поклюці розпочнеться о 16:15 за Києвом.
Відзначимо, що у рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону у Поклюці відбудуться мас-старти, одиночна змішана естафета та одиночна естафета.