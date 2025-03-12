Переможця обирали вболівальники шляхом голосування. Саме "синьо-жовті" отримали звання найкращих біатлоністів тижня за підсумками етапу Кубка світу в Нове-Мєсто, повідомляє 24 Канал із посиланням на IBU.

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Красивий жест від українців

Збірну України у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Антона Дудченка та Дмитра Підручного було відзначено за здобуття "бронзи" в естафеті, яка стала першою медаллю для нашої країни за останні три сезони на етапах Кубка світу. Вони в голосуванні мінімально випередили норвежку Інгрід Тандреволл, а також представників Швеції Ганну Еберг і Себастьяна Самуельссона.

Здобувши це приємне визнання, українські біатлоністи зробили дуже красивий жест. Вони вирішили розділити нагороду з іншою номінанткою та записали відеозвернення до Інгрід Тандреволл.

Наші збірники відзначили її чудовий виступ у спринті, де зіркова норвежка здобула перше "золото" в надскладному сезоні, в якому лише у грудні перенесла операцію на серці. Вони підтримали свою колегу та передали їй нагороду.

Разом у нашій команді ми вирішили розділити цей приз з Інгрід, оскільки вважаємо, що вона на нього дуже заслуговує. Ця нагорода й для тебе, оскільки у тебе був дуже складний сезон, тож ми хочемо ще тебе підтримати,

– сказав під час звернення Мандзин.

Звернення українських біатлоністів до Тандреволл: дивіться відео

Нагадаємо, що ця нагорода стала другою для України в сезоні. За підсумками етапу Кубка світу в Обергофі звання найкращого біатлоніста тижня здобув Дмитро Підручний.