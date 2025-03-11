Перед цими змаганнями збірна України посідає восьмі місця в чоловічому та жіночому заліку Кубка націй. На попередньому етапі "синьо-жовті" здобули першу медаль у сезоні – "бронза" в чоловічій естафеті, повідомляє 24 канал.

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Повна програма восьмого етапу Кубка світу

Змагання в мальовничому лісистому плато в північно-західній частині Словенії мали бути розбиті на чотири дні. Проте через дощі та теплу погоду організаторам довелося вносити зміни в початковий розклад.

На етапі, як і планувалося, відбудеться сумарно шість гонок, але кількість змагальних днів зменшилася на один. Також змінився формат проведення індивідуалок – біатлоністи долатимуть скорочені дистанції (12,5 кілометрів для жінок і 15 кілометрів для чоловіків).

Першими на трасу вийдуть жінки, які проведуть 13 березня індивідуальну гонку. Закінчиться ж етап у Поклюці 16 березня змішаною естафетою.

8-й етап Кубка світу (13-16 березня), Поклюка, Словенія

13 березня (12:30) – жіноча індивідуальна гонка, 12,5 кілометра

13 березня (16:15) – чоловіча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

15 березня (14:35) – жіночий масстарт, 12,5 кілометра

15 березня (16:45) – чоловічий масстарт, 15 кілометрів

16 березня (13:05) – одиночна змішана естафета

16 березня (15:50) – змішана естафета

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу стане останнім у нинішньому сезоні. Він відбудеться у норвезькому Гольменколлені з 21 по 23 березня.