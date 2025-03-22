Последние гонки биатлонного сезона: кто из украинцев будет бежать масс-старты в Хольменколлене
- Юлия Джима и Дмитрий Пидручный будут участвовать в масстартах последнего этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.
- Женский масстарт начнется в 14:15, а мужской в 16:40 по киевскому времени, Джима будет стартовать с 18-й позиции, а Пидручный - с 19-й.
Розыгрыш Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 подходит к своему завершению. В последний соревновательный день этапа в Гольменколлене состоятся два масс-старта – мужской и женский.
Лидеры сборной Украины Дмитрий Пидручный и Юлия Джима примут участие в последних гонках сезона. Украинские биатлонисты будут бежать масс-старты благодаря своим позициям в общем зачете, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.
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Джима и Пидручный выступят в масс-старте
Первыми на старт выйдут женщины. Они будут бежать гонку на дистанцию 10 километров. Юлия Джима будет стартовать с 18-й позиции. Запасной на масстарт заявлена Елена Городна (32-й номер). Гонка начнется в 14:15 по киевскому времени.
- 18. Юлия Джима
Мужской масс-старт (15 километров) начнется в 16:40 по киевскому времени. Украину будет представлять Дмитрий Пидручный, который будет бежать под номером 19.
- 19. Дмитрий Пидручный
Отметим, что в общем рейтинге среди мужчин лидирует Стурла Легрейд (1236 очков). Норвежец стал обладателем Большого хрустального глобуса. Украинец Дмитрий Пидручный занимает 19-ю строчку (395 очков).
А вот у женщин обладательница Большого хрустального глобуса определится в последней гонке сезона. Сейчас лидирует француженка Лу Жанмонно (1193). В рейтинге она опережает Франциску Пройс, которая набрала 1188 баллов. Среди украинок лучший результат у Юлии Джимы – 18 позиция (364).