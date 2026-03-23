Потерянные квоты, провал в масстартах: итоги Кубка мира по биатлону для сборной Украины

Сезон 2025/2026 в мировом биатлоне завершен: последний этап в Холменколлене определил обладателей Хрустальных глобусов и итоговую ситуацию в Кубке наций. Для команды Украины хороших новостей нет.

Если о подиумах нам давно остается только мечтать, то удержание квоты в пять спортсменов было ключевой задачей – и с ней ни мужская, ни женская команды не справились. 24 Канал подготовил итоги биатлонного сезона для нашей сборной.

Какие результаты мужской команды Украины в Кубке мира по биатлону?

Начать стоит с мужского зачета – там ситуация приятнее. Виталий Мандзин, которому вскоре исполнится 23 года, продолжает прогрессировать.

В своем первом сезоне он едва не попал в топ-30, пропустив финальную гонку преследования из-за болезни. Зато в этом году Мандзин уверенно закрепился в зоне масстартов, финишировав на 25-ой строчке и получив 250 очков.

Если не считать олимпийский масстарт в Антхольце, где Виталий был 10-ым, то его лучшие результаты именно в Кубке мира – два 15-ых места, в спринте в Оберхофе и короткой индивидуалке в Нове-Место.

Многолетний капитан сборной Дмитрий Пидручный мог бы быть и выше 37-й позиции в тотале, но пропустил норвежский этап по состоянию здоровья. Когда же с тернополянином все в порядке, то он до сих пор способен выдать топовый результат – подтверждение этому было в Оберхофе, где Дмитрий стал 7-ым в персьюте.

Богдану Борковскому і Тарасу Лесюку тоже удалось заработать очки в этом сезоне. Но, к сожалению, мужская команда все же будет иметь уменьшенную квоту спортсменов в индивидуальных дисциплинах в следующем сезоне. Вместо 5 атлетов мы сможем заявлять только 4. Обидно, что до спасительного 10-го места Кубка наций не хватило лишь 90 очков.

Как выступила в сезоне 2025/2026 женская команда Украины?

Что касается женской части сборной, то сезон стоит как можно скорее забыть и двигаться вперед. Команда столкнулась с кризисом, которого не было за последние 20 лет.

Лучшая из украинок Кристина Дмитренко не смогла попасть даже в топ-50 спортсменок общего зачета Кубка мира – лишь 52-я позиция.

Александра Меркушина стала 73-й, но напоследок подарила болельщикам немного надежды на лучшее. Ее 14-е место в спринте в Холменколлене – признак, что уже вскоре младшая из биатлонной династии сможет побороться по крайней мере за звание лидера сборной.

Юлия Джима і Валерия Дмитренко тоже присутствуют в итоговом тотале, но их баллы на общую картину не повлияли. Еще до заключительного этапа стало известно, что впервые с "нулевых" женская украинская команда будет иметь квоту только в 4 спортсменки.

Еще один антирекорд – отсутствие украинок во всех масстартах сезона. Такого за более чем 30 лет присутствия этой дисциплины в Кубке мира ранее не случалось.

Кто выиграл Хрустальные глобусы на Кубке мира по биатлону?