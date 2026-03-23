Якщо про подіуми нам давно залишається тільки мріяти, то втримання квоти у п'ять спортсменів було ключовим завданням – і з ним ані чоловіча, ані жіноча команди не впоралися. 24 Канал підготував підсумки біатлонного сезону для нашої збірної.

Які результати чоловічої команди України у Кубку світу з біатлону?

Розпочати варто з чоловічого заліку – там ситуація приємніша. Віталій Мандзин, якому невдовзі виповниться 23 роки, продовжує прогресувати.

У своєму першому сезоні він ледь-ледь не потрапив до топ-30, пропустивши фінальну гонку переслідування через хворобу. Натомість цьогоріч Мандзин впевнено закріпився у зоні масстартів, фінішувавши на 25-ій сходинці і здобувши 250 очок.

Якщо не рахувати олімпійський масстарт в Антгольці, де Віталій був 10-им, то його найкращі результати саме у Кубку світу – два 15-их місця, у спринті в Обергофі та короткій індивідуалці в Нове-Мєсто.

Багаторічний капітан збірної Дмитро Підручний міг би бути й вищим за 37-му позицію в тоталі, але пропустив норвезький етап через стан здоров'я. Коли ж з тернополянином все гаразд, то він досі здатен видати топовий результат – підтвердження цьому було в Обергофі, де Дмитро став 7-им у персьюті.

Богдану Борковському і Тарасу Лесюку теж вдалося заробити очки у цьому сезоні. Але, на жаль, чоловіча команда все ж матиме зменшену квоту спортсменів в індивідуальних дисциплінах наступного сезону. Замість 5 атлетів ми зможемо заявляти лише 4. Прикро, що до рятівного 10-го місця Кубка націй не вистачило лише 90 очок.

Як виступила у сезоні 2025/2026 жіноча команда України?

Що ж до жіночої частини збірної, то сезон варто якомога скоріше забути і рухатися вперед. Команда зіткнулася з кризою, якої не було за останні 20 років.

Найкраща з українок Христина Дмитренко не змогла потрапити навіть до топ-50 спортсменок загального заліку Кубка світу – лише 52-га позиція.

Олександра Меркушина стала 73-ою, але наостанок подарувала вболівальникам трохи надії на краще. Її 14-те місце у спринті в Голменколлені – ознака, що вже невдовзі молодша із біатлонної династії зможе поборотися принаймні за званнія лідерки збірної.

Юлія Джима і Валерія Дмитренко теж присутні у підсумковому тоталі, але їхні бали на загальну картину не вплинули. Ще до заключного етапу стало відомо, що вперше з "нульових" жіноча українська команда матиме квоту лише у 4 спортсменки.

Ще один антирекорд – відсутність українок у всіх масстартах сезону. Такого за понад 30 років присутності цієї дисципліни у Кубку світу раніше не траплялося.

