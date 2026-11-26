Сборная Украины объявила состав на гонку: кто выступит на Кубке мира по биатлону 2026/27
Тренерский штаб Сергея Семенова определился со списком участников мужской индивидуальной гонки в Контиолахти. В первом старте Кубка мира по биатлону Украину представят 4 спортсмена.
Только один спортсмен из украинской заявки не выйдет на старт. О участниках гонки от нашей команды сообщила Федерация биатлона Украины.
Кто примет участие в индивидуальной гонке
Среди украинских биатлонистов-мужчин в четверг, 26 ноября, не выйдет на трассу только Богдан Борковский.
В гонке на 20 километров будут соревноваться: Денис Насико (15), Виталий Мандзин (22), Дмитрий Пидручный (51) и Антон Дудченко (80).
Под 15-м и 22-м номерами двое наших биатлонистов стартуют в первой группе. Во вторую группу попал Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко – в третью.
Отметим, что подавляющее большинство фаворитов начнет гонку во второй группе, с 30-го по 62-й стартовые номера. Среди них, в частности, победитель общего зачета и обладатель Малого Хрустального глобуса в индивидуальных гонках француз Эрик Перро.
Напомним, в в эксклюзивном интервью для 24 Канала ожиданиями от нового зимнего сезона поделился Виталий Мандзин, который в сезоне 2025/26 финишировал в топ-25 общего зачета Кубка мира.
Мы также рассказывали о том, какие регионы Украины будут представлять наши спортсмены в финском Контиолахти.
Расписание первого этапа Кубка мира
- 26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины;
- 27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины;
- 28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета;
- 28 ноября (16:15) – смешанная эстафета;
- 29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины;
- 29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины.