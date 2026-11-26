Тренерский штаб Сергея Семенова определился со списком участников мужской индивидуальной гонки в Контиолахти. В первом старте Кубка мира по биатлону Украину представят 4 спортсмена.

Только один спортсмен из украинской заявки не выйдет на старт. О участниках гонки от нашей команды сообщила Федерация биатлона Украины.

Кто примет участие в индивидуальной гонке

Среди украинских биатлонистов-мужчин в четверг, 26 ноября, не выйдет на трассу только Богдан Борковский.

В гонке на 20 километров будут соревноваться: Денис Насико (15), Виталий Мандзин (22), Дмитрий Пидручный (51) и Антон Дудченко (80).

Под 15-м и 22-м номерами двое наших биатлонистов стартуют в первой группе. Во вторую группу попал Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко – в третью.

Отметим, что подавляющее большинство фаворитов начнет гонку во второй группе, с 30-го по 62-й стартовые номера. Среди них, в частности, победитель общего зачета и обладатель Малого Хрустального глобуса в индивидуальных гонках француз Эрик Перро.

Напомним, в в эксклюзивном интервью для 24 Канала ожиданиями от нового зимнего сезона поделился Виталий Мандзин, который в сезоне 2025/26 финишировал в топ-25 общего зачета Кубка мира.

Мы также рассказывали о том, какие регионы Украины будут представлять наши спортсмены в финском Контиолахти.

Расписание первого этапа Кубка мира