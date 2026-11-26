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На соревнования в финском Контиолахти старшие тренеры национальных сборных Сергей Семенов и Оксана Хвостенко отобрали по 5 спортсменов в мужском и женском зачетах. О том, откуда родом биатлонисты из Украины, рассказывает 24 Канал.

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Откуда родом биатлонисты сборной Украины

В современном составе основных национальных команд лидирует Тернопольская область, выходцами из которой являются половина всех спортсменов: Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Татьяна Тарасюк и сестры Анастасия и Александра Меркушины.

На втором месте оказалась Сумская область, которая делегировала в первую сборную сразу трех представителей мужской команды: Антона Дудченко, Дениса Насико и Богдана Борковского.

В женскую заявку в Контиолахти также вошли биатлонистка из Львовской области Елена Городная и представительница Черниговской области Кристина Дмитренко.

Отметим, что для Татьяны Тарасюк этот этап Кубка мира станет дебютным в карьере.

Перед началом сезона в мировом биатлоне стало известно, что самая титулованная среди действующих украинских биатлонисток Юлия Джима не начнет сезон в составе сборной. Тренер Оксана Хвостенко объясняла это неоптимальной формой спортсменки.

Расписание первого этапа Кубка мира

26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета

28 ноября (16:15) – смешанная эстафета

29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины

29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины

Смотреть прямые трансляции биатлона можно на сайте на сайте 24 Канала.