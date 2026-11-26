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На змагання у фінському Контіолахті старші тренери національних команд Сергій Семенов та Оксана Хвостенко покликали по 5 атлетів у чоловіків та жінок. Про географію стріляючих лижників з України розповідає 24 Канал.

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Звідки біатлоністи збірної України

У сучасному виді основних національних команд першість посідає Тернопільська область, вихідцями з якої є половина усіх атлетів: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Тетяна Тарасюк і сестри Анастасія та Олександра Меркушини.

На другому місті опинилася Сумщина, яка делегувала до першої збірної одразу трьох представників чоловічої команди: Антона Дудченка, Дениса Насико та Богдана Борковського.

До жіночої заявки у Контіолахті потрапили також біатлоністка зі Львівщини Олена Городна та представниця Чернігівської області Христина Дмитренко.

Зазначимо, що для Тетяни Тарасюк цей етап Кубка світу стане дебютним у кар’єрі.

Перед початком сезону у світовому біатлоні стало відомо, що найбільш титулована серед чинних українських біатлоністок Юлія Джима не розпочне сезон у складі збірної. Тренерка Оксана Хвостенко пояснювала це неоптимальною формою спортсменки.

Розклад першого етапку Кубка світу

26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета

28 листопада (16:15) – змішана естафета

29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки

29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки

Дивитися прямі трансляції біатлону можна на сайті 24 Каналу.