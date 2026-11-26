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В рамках первого этапа Кубка мира состоится 6 гонок, за которыми можно следить в прямом эфире на сайте 24 Канала.

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Прямая трансляция Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону

26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета

28 ноября (16:15) – смешанная эстафета

29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины

29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины

Состав сборной Украины на первый этап Кубка мира

Напомним, сборная Украины объявила состав мужской и женской команд на гонки в Контиолахти. В заявке не нашлось места олимпийской чемпионке Юлии Джими.

Состав мужской команды

Виталий Мандзин

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковский

Состав женской команды