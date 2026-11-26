Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция / Фото Getty Images
В четверг, 26 ноября, начинается новый биатлонный сезон 2026/2027. Первый этап Кубка мира пройдет в Контиолахти, Финляндия.
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В рамках первого этапа Кубка мира состоится 6 гонок, за которыми можно следить в прямом эфире на сайте 24 Канала.
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Прямая трансляция Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону
- 26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета
- 28 ноября (16:15) – смешанная эстафета
- 29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины
- 29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины
Прогнозы
Состав сборной Украины на первый этап Кубка мира
Напомним, сборная Украины объявила состав мужской и женской команд на гонки в Контиолахти. В заявке не нашлось места олимпийской чемпионке Юлии Джими.
Состав мужской команды
- Виталий Мандзин
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Денис Насико
- Богдан Борковский
Состав женской команды
- Елена Городная
- Кристина Дмитренко
- Татьяна Тарасюк
- Александра Меркушина
- Анастасия Меркушина
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