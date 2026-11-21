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Переизбранный председателем Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал о дальнейших планах Джимы в комментарии для "Суспильне Спорт". Оказалось, что мы все же увидим олимпийскую чемпионку на трассе – но в непривычной для нее серии соревнований.

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Где будет выступать Джима в сезоне 2026/2027

Как и было известно ранее, на старте сезона, который начинается 26 ноября, Юлия Джима не сможет участвовать в кубковых этапах, поскольку должна полностью восстановиться после проблем со здоровьем и набрать форму.

Но впоследствии руководство сборной все же намерено привлекать ее к этапам Кубка IBU – второй по уровню биатлонной серии соревнований.

По словам Ивана Крулька, тренерский штаб будет оценивать форму и результаты олимпийской чемпионки Сочи-2014. Если Джима продемонстрирует достаточный прогресс, то ее могут привлечь к участию в Кубке мира.

Для 36-летней биатлонистки это станет возвращением на Кубок IBU спустя 14 лет после того, как она в последний раз участвовала в гонках на этом уровне. Всего в "второй лиге" мирового биатлона у Джимы было 22 старта.

Достижения Юлии Джимы

В 2014 году в Сочи Джима входила в состав золотой украинской четверки в эстафете, которая поднялась на высшую ступень пьедестала почета за считанные дни до начала российской агрессии в Крыму.

Также Юлия имеет в своем активе 5 медалей чемпионатов мира: 2 серебра и 3 бронзы, все в эстафетных гонках. Джима также является пятикратной чемпионкой Европы.