Сборная Украины по биатлону объявила стартлисты на первые эстафеты Кубка мира в Эстерсунде

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в субботу, 29 ноября. Программу первого этапа в шведском Эстерсунде откроют классические эстафеты.

Тренерский штаб сборной Украины определился с составами на обе эстафетные гонки. К сожалению, из-за травмы этап пропустит олимпийская чемпионка Юлия Джима, сообщает 24 Канал со ссылкой на International Biathlon Union.

К теме Расписание 1-го этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы

Кто из украинцев будет бежать классические эстафеты в Эстерсунде?

Первыми на старт выйдут женщины. Сборная Украины будет выступать в значительно обновленном составе. Начнет гонку абсолютная дебютантка Кубка мира Валерия Дмитренко. Следующие два этапа будут бежать Кристина Дмитренко и Елена Городна. Финишером нашей четверки будет Александра Меркушина.

Стартлист Украины на женскую эстафету: Валерия Дмитренко – Кристина Дмитренко – Елена Городна – Александра Меркушина

Женская эстафета 4х6 километров начнется в 14:15 по киевскому времени.

Соревновательный день в Эстерсунде продолжат мужчины. Украина будет выступать сильнейшим составом. Только Антон Дудченко будет пропускать первый старт, поскольку будет готовиться к смешанной эстафете, которая состоится 30 ноября.

Первым выйдет на старт эстафеты Артем Тищенко, далее гонку продолжат Виталий Мандзин и Богдан Цымбал. Финишером нашей команды будет лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Стартлист Украины на мужскую эстафету: Артем Тищенко – Виталий Мандзин – Богдан Цымбал – Дмитрий Пидручный

Мужская гонка 4х7,5 километра начнется в 17:55 по киевскому времени.

Где смотреть Кубок мира по биатлону?

Все гонки первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут доступны зрителям. Бесплатные трансляции покажут на сайте Суспільне Спорт.

Кроме того, предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів, Суспільне Житомир и т.д.).

Какова программа первого этапа Кубка мира по биатлону?

Первый этап Кубка мира по биатлону продлится с 29 ноября по 7 декабря. В течение семи соревновательных дней состоится десять гонок. 1 и 4 декабря на Кубке мира будут выходными.