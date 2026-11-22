Новый биатлонный сезон продлится с ноября 2026 года по март 2027 года. Болельщиков ждут как этапы Кубка мира, так и чемпионат мира.

Биатлонный сезон начнется 26 ноября с первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Расписание всех гонок биатлонного сезона 2026/27 читайте на 24 Канале. Какое расписание биатлонного сезона 2026/27 Кубок мира сезона 2026/27 состоит из 10 этапов. Сезон завершится 21 марта в норвежском Хольменколлене. 1-й этап Кубка мира (26–29 ноября) Контиолахти, Финляндия 26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета

28 ноября (16:15) – смешанная эстафета

29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины

29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины 2-й этап Кубка мира (4–6 декабря) Гохфильцен, Австрия 4 декабря (12:25) – спринт, 7,5 км, женщины

4 декабря (15:15) – спринт, 10 км, мужчины

5 декабря (13:15) – гонка преследования, 10 км, женщины

5 декабря (15:30) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

6 декабря (12:30) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

6 декабря (15:15) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины 3-й этап Кубка мира (10 – 13 декабря) Анси, Франция 10 декабря (15:15) – спринт, 7,5 км, женщины

11 декабря (15:15) – спринт, 10 км, мужчины

12 декабря (13:15) – гонка преследования, 10 км, женщины

12 декабря (15:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

13 декабря (13:15) – масс-старт, 12,5 км, женщины

13 декабря (15:45) – масс-старт, 15 км, мужчины 4-й этап Кубка мира (2–3 января) Поклюка, Словения 2 января (12:25) – спринт, 10 км, мужчины

2 января (15:10) – спринт, 7,5 км, женщины

3 января (12:35) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

3 января (15:15) – эстафета, 4 × 6 км, женщины 5-й этап Кубка мира (6 – 10 января) Рупольдинг, Германия 6 января (15:15) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

7 января (15:15) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

8 января (15:15) – спринт, 7,5 км, женщины

9 января (13:00) – спринт, 10 км, мужчины

10 января (13:00) – гонка преследования, 10 км, женщины

10 января (15:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины 6-й этап Кубка мира (14 – 17 января) Антгольц-Антерсельва, Италия 14 января (15:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15 января (15:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

16 января (12:45) – одиночная смешанная эстафета

16 января (15:30) – смешанная эстафета

17 января (13:45) – масс-старт, 15 км, мужчины

17 января (16:00) – масс-старт, 12,5 км, женщины 7-й этап Кубка мира (21 – 24 января) Нове Место, Чехия 21 января (17:30) – спринт, 7,5 км, женщины

22 января (17:30) – спринт, 10 км, мужчины

23 января (15:45) – масс-старт, 12,5 км, женщины

23 января (18:00) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

24 января (15:35) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

24 января (18:10) – масс-старт, 15 км, мужчины Чемпионат мира по биатлону (10–21 февраля) Отепя, Эстония 10 февраля (18:10) – смешанная эстафета, женщины и мужчины

12 февраля (18:30) – спринт, 10 км, мужчины

13 февраля (19:00) – спринт, 7,5 км, женщины

14 февраля (18:05) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

14 февраля (20:30) – гонка преследования, 10 км, женщины

16 февраля (19:10) – одиночная смешанная эстафета, женщины и мужчины

17 февраля (19:10) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

18 февраля (19:10) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

19 февраля (19:30) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

20 февраля (20:30) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

21 февраля (17:45) – масс-старт, 15 км, мужчины

21 февраля (20:10) – масс-старт, 12,5 км, женщины 8-й этап Кубка мира (4–7 марта) Обергоф, Германия 4 марта (15:45) – спринт, 10 км, мужчины

5 марта (15:10) – спринт, 7,5 км, женщины

6 марта (14:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

6 марта (17:00) – гонка преследования, 10 км, женщины

7 марта (13:45) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

7 марта (16:50) – эстафета, 4 × 6 км, женщины 9-й этап Кубка мира (11–14 марта) Эстерсунд, Швеция 11 марта (17:10) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

12 марта (17:10) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

13 марта (15:30) – одиночная смешанная эстафета

13 марта (18:10) – смешанная эстафета

14 марта (15:30) – масс-старт, 12,5 км, женщины

14 марта (18:10) – масс-старт, 15 км, мужчины 10-й этап Кубка мира (18 – 21 марта) Холменколлен, Норвегия 18 марта (17:30) – спринт, 10 км, мужчины

19 марта (17:30) – спринт, 7,5 км, женщины

20 марта (15:45) – гонка преследования, 10 км, мужчины

20 марта (18:00) – гонка преследования, 10 км, женщины

21 марта (14:30) – масс-старт, 15 км, мужчины

21 марта (17:00) – масс-старт, 12,5 км, женщины