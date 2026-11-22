Кубок світу з біатлону – календар сезону 2026/2027 / Фото Getty Images
Новий біатлонний сезон триватиме з листопада 2026 року до березня 2027 року. На вболівальників очікують як етапи Кубку світу, так і чемпіонат світу.
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Біатлонний сезон розпочнеться 26 листопада з першого етапу Кубка світу в фінському Контіолахті. Розклад усіх гонок біатлонного сезону 2026/27 читайте на 24 Каналі.
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Який розклад біатлонного сезону 2026/27
Кубок світу сезону 2026/27 налічує 10 етапів. Сезон завершиться 21 березня в норвезькому Гольменколлені.
1-й етап Кубка світу (26 – 29 листопада) Контіолахті, Фінляндія
- 26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
- 27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки
- 28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета
- 28 листопада (16:15) – змішана естафета
- 29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки
- 29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки
2-й етап Кубка світу (4 – 6 грудня) Гохфільцен, Австрія
- 4 грудня (12:25) – спринт, 7,5 км, жінки
- 4 грудня (15:15) – спринт, 10 км, чоловіки
- 5 грудня (13:15) – гонка переслідування, 10 км, жінки
- 5 грудня (15:30) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
- 6 грудня (12:30) – естафета, 4 х 6 км, жінки
- 6 грудня (15:15) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки
3-й етап Кубка світу (10 – 13 грудня) Ансі, Франція
- 10 грудня (15:15) – спринт, 7.5 км, жінки
- 11 грудня (15:15) – спринт, 10 км, чоловіки
- 12 грудня (13:15) – гонка переслідування, 10 км, жінки
- 12 грудня (15:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
- 13 грудня (13:15) – мас-старт, 12,5 км, жінки
- 13 грудня (15:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки
4-й етап Кубка світу (2 – 3 січня) Поклюка, Словенія
- 2 січня (12:25) – спринт, 10 км, чоловіки
- 2 січня (15:10) – спринт, 7,5 км, жінки
- 3 січня (12:35) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки
- 3 січня (15:15) – естафета, 4 х 6 км, жінки
5-й етап Кубка світу (6 – 10 січня) Рупольдинг, Німеччина
- 6 січня (15:15) – естафета, 4 х 6 км, жінки
- 7 січня (15:15) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки
- 8 січня (15:15) – спринт, 7,5 км, жінки
- 9 січня (13:00) – спринт, 10 км, чоловіки
- 10 січня (13:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки
- 10 січня (15:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
6-й етап Кубка світу (14 – 17 січня) Антгольц-Антерсельва, Італія
- 14 січня (15:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
- 15 січня (15:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки
- 16 січня (12:45) – одиночна змішана естафета
- 16 січня (15:30) – змішана естафета
- 17 січня (13:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки
- 17 січня (16:00) – мас-старт, 12,5 км, жінки
7-й етап Кубка світу (21 – 24 січня) Нове Мєсто, Чехія
- 21 січня (17:30) – спринт, 7,5 км, жінки
- 22 січня (17:30) – спринт, 10 км, чоловіки
- 23 січня (15:45) – мас-старт, 12,5 км, жінки
- 23 січня (18:00) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки
- 24 січня (15:35) – естафета, 4 х 6 км, жінки
- 24 січня (18:10) – мас-старт, 15 км, чоловіки
Чемпіонат світу з біатлону (10 – 21 лютогого) Отепя, Естонія
- 10 лютого (18:10) – змішана естафета, жінки та чоловіки
- 12 лютого (18:30) – спринт, 10 км, чоловіки
- 13 лютого (19:00) – спринт, 7,5 км, жінки
- 14 лютого (18:05) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
- 14 лютого (20:30) – гонка переслідування, 10 км, жінки
- 16 лютого (19:10) – одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки
- 17 лютого (19:10) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
- 18 лютого (19:10) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки
- 19 лютого (19:30) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки
- 20 лютого (20:30) – естафета, 4 х 6 км, жінки
- 21 лютого (17:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки
- 21 лютого (20:10) – мас-старт, 12,5 км, жінки
8-й етап Кубка світу (4 – 7 березня) Обергоф, Німеччина
- 4 березня (15:45) – спринт, 10 км, чоловіки
- 5 березня (15:10) – спринт, 7,5 км, жінки
- 6 березня (14:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
- 6 березня (17:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки
- 7 березня (13:45) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки
- 7 березня (16:50) – естафета, 4 х 6 км, жінки
9-й етап Кубка світу (11 – 14 березня) Естерсунд, Швеція
- 11 березня (17:10) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки
- 12 березня (17:10) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
- 13 березня (15:30) – одиночна змішана естафета
- 13 березня (18:10) – змішана естафета
- 14 березня (15:30) – мас-старт, 12,5 км, жінки
- 14 березня (18:10) – мас-старт, 15 км, чоловіки
10-й етап Кубка світу (18 – 21 березня) Голменколлен, Норвегія
- 18 березня (17:30) – спринт, 10 км, чоловіки
- 19 березня (17:30) – спринт, 7,5 км, жінки
- 20 березня (15:45) – гонка переслідування, 10 км, чоловіки
- 20 березня (18:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки
- 21 березня (14:30) – мас-старт, 15 км, чоловіки
- 21 березня (17:00) – мас-старт, 12,5 км, жінки
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