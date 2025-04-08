Утверждено расписание полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу

На победу в Кубке Украины-2024/2025 осталось лишь четыре претендента. Они узнали дату и время проведения поединков за выход у финал.

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/2 финала. Обе игры состоятся 23 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Когда состоятся матчи

Они разведены во времени, поэтому болельщики смогут посмотреть их в прямом эфире, не прерываясь на другой матч. Первый финалист определится в противостоянии Буковина – Динамо.

Оно начнется в 16:00 по киевскому времени. Окончательное место проведения будет подтверждено позже, но по состоянию на сейчас поединок должен состояться во Львове на стадионе "Украина".

Во втором полуфинале Полесье будет принимать донецкий Шахтер на Центральном стадионе в Житомире. Начало встречи запланировано на 18:00.

Справка. Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий Шахтер. "Горняки" в поединке за трофей одолели Ворсклу со счетом 2:1.

Напомним, что финал состоится 14 мая на Центральном стадионе Житомира. Время начала игры пока остается неизвестным.