Чемпионат Украины 2024-2025 по футболу продолжает приближаться к своему завершению. 23 тур УПЛ растянулся на четыре игровых дня, сообщает 24 Канал.

Низкая результативность

В восьми играх тура команды оформили всего 14 голов, то есть в среднем по 1,75 мяча за матч. Это низкий показатель, при этом лишь в двух играх забили обе команды. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Ингулец – Оболонь 0:1

Ворскла – Заря 1:2

Черноморец – ЛНЗ 1:0

Александрия – Кривбасс 1:0

Динамо – Левый Берег 2:0

Шахтер – Верес 3:0

Колос – Рух 0:1

Полесье – Карпаты 1:1

Основные моменты 23 тура

Громких сенсаций отчетный тур не принес. Тройка лидеров всухую выиграли свои матчи и сохранили гандикап друг между другом. Динамо легко справилось с Левым Берегом, а Шахтер разгромил Верес.

Чуть труднее далась победа Александрии, которая смогла сломать защиту Кривбасса только благодаря голу Безерры. Были близкими к победе Карпаты, что дало бы им возможность приблизиться к Полесью.

Впрочем в очном матче житомирцы вырвали ничью благодаря позднему голу Гуцуляка с пенальти. Также в гонке за местом в еврокубках остается Заря, которая справилась на выезде с Ворсклой.

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Внизу турнирной таблицы стоит отметить победу Черноморца над ЛНЗ. Одесская команда поднялась с последнего места, однако остается в зоне прямого вылета.

Важную победу одержала Оболонь, которая в лобовой встрече победила Ингулец и приблизилась к спасительной зоне. Колос опережает "пивоваров" только по дополнительным показателям. К слову, ковалевцы проиграли пятый из своих шести матчей в 2025 году.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 22 14 5 3 51-16 47 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Левый берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колосс 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Георгий Судаков (Шахтер) – 11 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11 Александр Филиппов (Александрия) – 10 Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 9 Петар Мичин (Заря) – 8 Александр Назаренко (Полесье) – 7 Бруниньо (Карпаты) – 7 Филипп Будковский (Заря) – 7 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 7

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Расписание 24 тура чемпионата Украины