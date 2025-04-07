Чемпионат Украины 2024-2025 по футболу продолжает приближаться к своему завершению. 23 тур УПЛ растянулся на четыре игровых дня, сообщает 24 Канал.
Низкая результативность
В восьми играх тура команды оформили всего 14 голов, то есть в среднем по 1,75 мяча за матч. Это низкий показатель, при этом лишь в двух играх забили обе команды. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:
Ингулец – Оболонь 0:1
Ворскла – Заря 1:2
Черноморец – ЛНЗ 1:0
Александрия – Кривбасс 1:0
Динамо – Левый Берег 2:0
Шахтер – Верес 3:0
Колос – Рух 0:1
Полесье – Карпаты 1:1
Основные моменты 23 тура
Громких сенсаций отчетный тур не принес. Тройка лидеров всухую выиграли свои матчи и сохранили гандикап друг между другом. Динамо легко справилось с Левым Берегом, а Шахтер разгромил Верес.
Чуть труднее далась победа Александрии, которая смогла сломать защиту Кривбасса только благодаря голу Безерры. Были близкими к победе Карпаты, что дало бы им возможность приблизиться к Полесью.
Впрочем в очном матче житомирцы вырвали ничью благодаря позднему голу Гуцуляка с пенальти. Также в гонке за местом в еврокубках остается Заря, которая справилась на выезде с Ворсклой.
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Внизу турнирной таблицы стоит отметить победу Черноморца над ЛНЗ. Одесская команда поднялась с последнего места, однако остается в зоне прямого вылета.
Важную победу одержала Оболонь, которая в лобовой встрече победила Ингулец и приблизилась к спасительной зоне. Колос опережает "пивоваров" только по дополнительным показателям. К слову, ковалевцы проиграли пятый из своих шести матчей в 2025 году.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|23
|17
|6
|0
|48-15
|57
|2
|Александрия
|23
|16
|5
|2
|35-16
|53
|3
|Шахтер
|22
|14
|5
|3
|51-16
|47
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|Кривбасс
|21
|10
|5
|6
|24-20
|35
|6
|Карпаты
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|9
|Рух
|23
|7
|8
|8
|23-20
|29
|10
|ЛНЗ
|23
|7
|4
|12
|22-31
|25
|11
|Левый берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|12
|Колосс
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Георгий Судаков (Шахтер) – 11
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11
- Александр Филиппов (Александрия) – 10
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 9
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 9
- Петар Мичин (Заря) – 8
- Александр Назаренко (Полесье) – 7
- Бруниньо (Карпаты) – 7
- Филипп Будковский (Заря) – 7
- Амбросий Чачуа (Карпаты) – 7
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Расписание 24 тура чемпионата Украины
- 11 апреля (пятница), 15:30. ЛНЗ – Шахтер
- 12 апреля (суббота), 13:00. Кривбасс – Динамо
- 12 апреля (суббота), 15:30. Рух – Александрия
- 12 апреля (суббота), 18:00. Оболонь – Черноморец
- 13 апреля (воскресенье), 13:00. Ворскла – Полесье
- 13 апреля (воскресенье), 15:30. Левый Берег – Колос
- 13 апреля (воскресенье), 18:00. Заря – Верес
- 14 апреля (понедельник), 13:00. Ингулец – Карпаты