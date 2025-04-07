Чемпионат Украины 2024-2025 по футболу продолжает приближаться к своему завершению. 23 тур УПЛ растянулся на четыре игровых дня, сообщает 24 Канал.

Низкая результативность

В восьми играх тура команды оформили всего 14 голов, то есть в среднем по 1,75 мяча за матч. Это низкий показатель, при этом лишь в двух играх забили обе команды. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Ингулец – Оболонь 0:1

Ворскла – Заря 1:2

Черноморец – ЛНЗ 1:0

Александрия – Кривбасс 1:0

Динамо – Левый Берег 2:0

Шахтер – Верес 3:0

Колос – Рух 0:1

Полесье – Карпаты 1:1

Основные моменты 23 тура

Громких сенсаций отчетный тур не принес. Тройка лидеров всухую выиграли свои матчи и сохранили гандикап друг между другом. Динамо легко справилось с Левым Берегом, а Шахтер разгромил Верес.

Чуть труднее далась победа Александрии, которая смогла сломать защиту Кривбасса только благодаря голу Безерры. Были близкими к победе Карпаты, что дало бы им возможность приблизиться к Полесью.

Впрочем в очном матче житомирцы вырвали ничью благодаря позднему голу Гуцуляка с пенальти. Также в гонке за местом в еврокубках остается Заря, которая справилась на выезде с Ворсклой.

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Внизу турнирной таблицы стоит отметить победу Черноморца над ЛНЗ. Одесская команда поднялась с последнего места, однако остается в зоне прямого вылета.

Важную победу одержала Оболонь, которая в лобовой встрече победила Ингулец и приблизилась к спасительной зоне. Колос опережает "пивоваров" только по дополнительным показателям. К слову, ковалевцы проиграли пятый из своих шести матчей в 2025 году.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57
2 Александрия 23 16 5 2 35-16 53
3 Шахтер 22 14 5 3 51-16 47
4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38
5 Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35
6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33
7 Заря 22 10 2 10 27-29 32
8 Верес 23 7 8 8 27-31 29
9 Рух 23 7 8 8 23-20 29
10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25
11 Левый берег 22 6 4 12 12-24 22
12 Колосс 23 4 9 10 16-20 21
13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21
14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21
15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18
16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 13
  2. Георгий Судаков (Шахтер) – 11
  3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11
  4. Александр Филиппов (Александрия) – 10
  5. Артем Бондаренко (Шахтер) – 9
  6. Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 9
  7. Петар Мичин (Заря) – 8
  8. Александр Назаренко (Полесье) – 7
  9. Бруниньо (Карпаты) – 7
  10. Филипп Будковский (Заря) – 7
  11. Амбросий Чачуа (Карпаты) – 7

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Расписание 24 тура чемпионата Украины

  • 11 апреля (пятница), 15:30. ЛНЗ – Шахтер
  • 12 апреля (суббота), 13:00. Кривбасс – Динамо
  • 12 апреля (суббота), 15:30. Рух – Александрия
  • 12 апреля (суббота), 18:00. Оболонь – Черноморец
  • 13 апреля (воскресенье), 13:00. Ворскла – Полесье
  • 13 апреля (воскресенье), 15:30. Левый Берег – Колос
  • 13 апреля (воскресенье), 18:00. Заря – Верес
  • 14 апреля (понедельник), 13:00. Ингулец – Карпаты