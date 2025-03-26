Четвертьфинальные матчи Кубка Украины состоятся 1 и 2 апреля. Борьбу за трофей ведут шесть команд УПЛ и два представителя Первой лиги, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Кубок Украины-2024/25: даты и время четвертьфинальных поединков

Первыми разыграют путевку в полуфинал перволиговые Буковина и Виктория. Главные фавориты турнира проведут свои матчи на следующий день.

Действующий обладатель Кубка Украины Шахтер встретится с Александрией, а Динамо проведет матч с Движением. не менее интересным обещает быть противостояние в Ровно между Вересом и Полесием. Житомирские "волки" будут стремиться взять реванш за разгромное поражение в чемпионате – 1:5.

Расписание матчей 1/4 финала

01.04.2025

13:00. Буковина – Виктория. Черновцы. Стадион "Буковина".

02.04.2025

14:00. Александрия – Шахтер. Александрия. КСК "Ника".

18:00. Рух – Динамо. Львов. Стадион "Арена Львов".

18:00. Верес – Полесье. Ровно. Стадион "Авангард.

Даты и время матчей Кубка Украины / УАФ

Четыре победителя сыграют полуфиналы, которые запланированы на 23 апреля. Обладатель Кубка Украины-2024/25 определится 14 мая. Впервые в истории турнира решающий матч состоится в Житомире на Центральном стадионе.

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий Шахтер. В решающем матче "горняки" победили Ворсклу (2:1).