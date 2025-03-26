Когда сыграют Шахтер и Динамо: даты матчей 1/4 финала Кубка Украины
- Четвертьфинальные матчи Кубка Украины состоятся 1 и 2 апреля 2025 года, в частности матчи между командами Буковина - Виктория, Александрия - Шахтер, Рух - Динамо, Верес - Полесье.
- Полуфиналы запланированы на 23 апреля, а финальный матч, впервые в истории турнира в Житомире, состоится 14 мая.
Весной возобновится розыгрыш Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Дирекция по проведению турнира утвердила расписание четвертьфинальных матчей.
Четвертьфинальные матчи Кубка Украины состоятся 1 и 2 апреля. Борьбу за трофей ведут шесть команд УПЛ и два представителя Первой лиги, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.
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Кубок Украины-2024/25: даты и время четвертьфинальных поединков
Первыми разыграют путевку в полуфинал перволиговые Буковина и Виктория. Главные фавориты турнира проведут свои матчи на следующий день.
Действующий обладатель Кубка Украины Шахтер встретится с Александрией, а Динамо проведет матч с Движением. не менее интересным обещает быть противостояние в Ровно между Вересом и Полесием. Житомирские "волки" будут стремиться взять реванш за разгромное поражение в чемпионате – 1:5.
Расписание матчей 1/4 финала
01.04.2025
- 13:00. Буковина – Виктория. Черновцы. Стадион "Буковина".
02.04.2025
- 14:00. Александрия – Шахтер. Александрия. КСК "Ника".
- 18:00. Рух – Динамо. Львов. Стадион "Арена Львов".
- 18:00. Верес – Полесье. Ровно. Стадион "Авангард.
Даты и время матчей Кубка Украины / УАФ
Четыре победителя сыграют полуфиналы, которые запланированы на 23 апреля. Обладатель Кубка Украины-2024/25 определится 14 мая. Впервые в истории турнира решающий матч состоится в Житомире на Центральном стадионе.
Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий Шахтер. В решающем матче "горняки" победили Ворсклу (2:1).