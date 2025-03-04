Впервые в истории: УАФ определила город, где состоится финал Кубка Украины
В Киеве состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. На нем был принят ряд важных решений, в том числе назван город-хозяин финала Кубка Украины.
Победитель Кубка Украины сезона-2024/25 определится 14 мая. Решающий поединок состоится на Центральном стадионе города Житомир, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.
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Историческое событие в Житомире
Отметим, что Житомир впервые в своей истории проведет финал Кубка Украины. Недавно владельцы футбольного клуба Полесья провели реконструкции стадиона.
Финал Кубка Украины будет принимать Житомир / фото УАФ
Кроме того, был заменен газон арены. Его качество соответствует самым высоким стандартам. Посол Италии Карло Формоза сравнил качество газона со знаменитым "Сан-Сиро" в Милане.
О времени начала игры будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.
Какие команды ведут борьбу за Кубок Украины-2024/25
- Весной состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Украины. За почетный трофей будут бороться два представителя Первой лиги и шесть участников УПЛ.
- На этой стадии состоятся матчи: Александрия – Шахтер, Движение – Динамо, Буковина – Виктория и Верес – Полесье. Базовая дата матчей – 2 апреля.
- Действующим обладателем Кубка Украины донецкий Шахтер. В решающем матче, состоявшемся в Ровно, "горняки" победили Ворсклу со счетом 2:1.