Впервые в истории: УАФ определила город, где состоится финал Кубка Украины

В Киеве состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. На нем был принят ряд важных решений, в том числе назван город-хозяин финала Кубка Украины.

Победитель Кубка Украины сезона-2024/25 определится 14 мая. Решающий поединок состоится на Центральном стадионе города Житомир, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Историческое событие в Житомире

Отметим, что Житомир впервые в своей истории проведет финал Кубка Украины. Недавно владельцы футбольного клуба Полесья провели реконструкции стадиона.

Финал Кубка Украины будет принимать Житомир / фото УАФ

Кроме того, был заменен газон арены. Его качество соответствует самым высоким стандартам. Посол Италии Карло Формоза сравнил качество газона со знаменитым "Сан-Сиро" в Милане.

О времени начала игры будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.

Какие команды ведут борьбу за Кубок Украины-2024/25