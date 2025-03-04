Переможець Кубка України сезону-2024/25 визначиться 14 травня. Вирішальний поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні міста Житомир, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Історична подія у Житомирі

Зазначимо, що Житомир вперше у своїй історії проведе фінал Кубка України. Нещодавно власники футбольного клубу Полісся провели реконструкції стадіону.

Фінал Кубка України прийматиме Житомир / фото УАФ

Крім того, був замінений газон арени. Його якість відповідає найвищим стандартам. Посол Італії Карло Формоза порівняв якість газону зі знаменитим "Сан-Сіро" у Мілані.

Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Які команди ведуть боротьбу за Кубок України-2024/25