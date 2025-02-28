У четвер, 27 лютого, посол Італії в Україні відвідав тренувальну базу житомирського Полісся. Зокрема він відвідав домашній стадіон клубу, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Полісся.

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Формоза про газон Полісся

Посол Італії окремо виділив якість газону. Там використано найсучаснішу технологію.

Якість газону ФК Полісся кращий за газон на Сан-Сіро,

– сказав Карло Формоза.

Довідка. "Центральний стадіон" у Житомирі, на якому виступає Полісся, спорудили ще у 1951-му, а з 2005 по 2021 роки на арені відбувалася реконструкція.

Відзначимо, що наразі "вовки" посідають 5-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ.