В Украине пройдет первый футбольный турнир для людей с ампутациями: когда и где он состоится

УАФ решила развивать ампфутбол в стране и создала целую лигу для желающих играть. Первое соревнование по этому виду спорта запланировано на середину января.

Из-за войны в Украине сильно возросло количество людей с ампутированными конечностями. Обычно такие люди не могут полноценно заниматься спортом, а тем более – играть в футбол.

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Турнир "Лиги сильных"

Сейчас же Украинская ассоциация футбола занялась этим вопросом более тщательно. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ, в январе в рамках проекта "Лига сильных" пройдет первый Зимний кубок по ампфутболу.

Турнир пройдет на базе киевского Динамо в Конче-Заспе с 11 по 12 января. Вход для болельщиков будет бесплатным. Участие в соревновании примут пять команд из Киева, Львова и Черкасс:

АМП ФК Київ

МСК Дніпро

ФК Покрова АМП

ФК Покрова-2

Шахтер Сталеві

Что такое ампфутбол

По правилам ФИФА в ампфутбол играют на костылях без протезов. Матчи проходят на футбольном поле размером 60х40 метров. Один тайм длится 25 минут. При этом этот вид спорта открыт как для женщин, так и для мужчин. Также к нему могут привлекаться дети.

В Украине уже есть миксованные команды. Единственным условием для полевых игроков является ампутация одной нижней конечности, а для вратарей – ампутация верхней конечности. Допускаются не только люди с ампутированными конечностями, а еще и врожденными пороками.

Расписание матчей Зимнего кубка по ампфутболу-2025:

11 января, 12:45. Шахтер Сталеві– МСК Дніпро

Шахтер Сталеві– МСК Дніпро 11 января, 13:45. ФК Покрова АМП – ФК Покрова-2

ФК Покрова АМП – ФК Покрова-2 11 января, 16:00. АМП ФК Київ – Шахтер Сталеві

АМП ФК Київ – Шахтер Сталеві 11 января, 17:00. МСК Дніпро – ФК Покрова АМП

МСК Дніпро – ФК Покрова АМП 11 января, 18:00. ФК Покрова АМП – АМП ФК Київ

ФК Покрова АМП – АМП ФК Київ 11 января, 19:00. ФК Покрова-2 – МСК Дніпро

ФК Покрова-2 – МСК Дніпро 12 января, 10:30. АМП ФК Київ – ФК Покрова-2

АМП ФК Київ – ФК Покрова-2 12 января, 11:30. Шахтер Сталеві– ФК Покрова АМП

Шахтер Сталеві– ФК Покрова АМП 12 января, 12:30. МСК Дніпро – АМП ФК Київ

МСК Дніпро – АМП ФК Київ 12 января, 13:30. ФК Покрова-2 – Шахтер Сталеві

ФК Покрова-2 – Шахтер Сталеві 12 января, 17:00. Финал

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Кроме того, 12 января пройдет открытая тренировка по ампфутболу для игроков из Одессы, Луцка, Киева, Ирпеня и других городов, которые хотят попробовать себя в игре. Матчи будут показаны в прямом эфире на ютуб-канале УАФ, а финал соревнования будет транслировать канал UPL.TV.