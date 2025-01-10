Через війну в Україні сильно зросла кількість людей з ампутованими кінцівками. Зазвичай такі люди не можуть повноцінно займатися спортом, а тим паче – грати у футбол.
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Турнір "Ліги дужих"
Зараз же Українська асоціація футболу зайнялась цим питанням більш ретельно. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ, у січні в рамках проєкту "Ліга дужих" пройде перший Зимовий кубок із ампфутболу.
Турнір пройде на базі київського Динамо в Кончі-Заспі з 11 по 12 січня. Вхід для вболівальників буде безкоштовним. Участь у змаганні приймуть п'ять команд з Києва, Львова та Черкас:
- АМП ФК Київ
- МСК Дніпро
- ФК Покрова АМП
- ФК Покрова-2
- Шахтар Сталеві
Що таке ампфутбол
За правилами ФІФА в ампфутбол грають на милицях без протезів. Матчі відбуваються на футбольному полі розміром 60х40 метрів. Один тайм триває 25 хвилин. При цьому цей вид спорту відкритий як для жінок, так і для чоловіків. Також до нього можуть залучатися діти.
В Україні вже є міксовані команди. Єдиною умовою для польових гравців є ампутація однієї нижньої кінцівки, а для воротарів – ампутація верхньої кінцівки. Допускаються не тільки люди з ампутованими кінцівками, а ще і вродженими вадами.
Розклад матчів Зимового кубка з ампфутболу-2025:
- 11 січня, 12:45. Шахтар Сталеві – МСК Дніпро
- 11 січня, 13:45. ФК Покрова АМП – ФК Покрова-2
- 11 січня, 16:00. АМП ФК Київ – Шахтар Сталеві
- 11 січня, 17:00. МСК Дніпро – ФК Покрова АМП
- 11 січня, 18:00. ФК Покрова АМП – АМП ФК Київ
- 11 січня, 19:00. ФК Покрова-2 – МСК Дніпро
- 12 січня, 10:30. АМП ФК Київ – ФК Покрова-2
- 12 січня, 11:30. Шахтар Сталеві – ФК Покрова АМП
- 12 січня, 12:30. МСК Дніпро – АМП ФК Київ
- 12 січня, 13:30. ФК Покрова-2 – Шахтар Сталеві
- 12 січня, 17:00. Фінал
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Крім того, 12 січня пройде відкрите тренування з ампфутболу для гравців з Одеси, Луцька, Києва, Ірпеня та інших міст, які хочуть спробувати себе в грі. Матчі будуть показані у прямому етері на ютуб-каналі УАФ, а фінал змагання транслюватиме канал UPL.TV.