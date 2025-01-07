Українська асоціація футболу намагається залучати іноземних спеціалістів для підвищення кваліфікації тренерів. Минулого року нашу країну відвідав чинний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік.

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Легенда Ліверпуля в Україні

Цього лютого УАФ готує черговий майстер-клас із зіркою тренерського цеху. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамоманія, наступного місяця до Києва прибуде Юрген Клопп.

59-річний німець проведе навчання для українських тренерів. Воно буде складатися з теоретичної частини, а також майстер-класу з роботи на футбольному полі.

Відзначимо, що Клопп поставив свою тренерську кар'єру на паузу після відходу з Ліверпуля минулого літа. Нині німець є глобальним керівником футболу в компанії "Ред Булл", якій належать такі команди як Зальцбург, Лейпциг, Нью-Йорк Ред Буллз та інші.

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Спеціаліст встиг зробити собі ім'я успішною роботою в Майнці, дортмундській Боруссії та Ліверпулі. "Джмелів" Юрген двічі робив чемпіонами Німеччини та виходив із ними у фінал Ліги чемпіонів.

В англійському клубі успіхи Клоппа були куди крутішими. Разом із мерсисайдцями німець тричі виходив у фінал Ліги чемпіонів, один раз тріумфувавши у ньому. Також Юрген приводив Ліверпуль до чемпіонства та ще шести трофеїв.