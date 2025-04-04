"Немецкая модель": в Кубке Украины по футболу планируются кардинальные изменения формата

В последнее время ходило немало разговоров о необходимости изменений в Кубке Украины. Все из-за того, что он потерял свой шарм и не вызывает интереса большого количества болельщиков.

Работа над этим ведется, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке. Для возвращения заинтересованности зрителей и самих клубов организаторы планируют изменить формат турнира.

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Что изменится

Он может претерпеть существенные изменения и быть введенным уже с сезона-2025/2026. Сейчас рабочая группа в УАФ разрабатывает новый формат, который должен быть примерно таким:

На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков, что даст дополнительный шанс для любительских команд;

На стадии 1/32 финала в борьбу будут вступать 12 клубов УПЛ, а в 1/16 к ним присоединяются еще четыре, которые являются участниками еврокубков;

Победители во всех раундах определяются в одном матче;

Все поединки будут проходить на полях команд из низших дивизионов;

На всех раундах используется максимально слепой жребий без разграничения сеяных и несеяных, поэтому гранды могут сыграть уже в 1/16 финала;

Отменяется дополнительное время – в случае ничьей сразу пробиваются пенальти.

Важно. Изменения в формате Кубка Украины будут подтверждены после принятия окончательного решения рабочей группой УАФ. Поэтому это еще не официальная его версия.

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины-2024/2025 по футболу. Базовый день проведения игр – 23 апреля.