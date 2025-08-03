В воскресенье, 3 августа, состоялись матчи первого тура чемпионата Украины. В одном из них встретились Кудривка и Александрия.

Кудривка – Александрия 3:1

Голы: Сторчоус 18, 53, Морозко 37 – Яшков 26 (АГ)

Кудривка в этом году стала дебютантом УПЛ, выйдя в элитный дивизион из Первой лиги. Команда довольно феерично заявила о себе уже на старте, пишет 24 Канал.

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Мощный результат дебютанта

Уже на 18-й минуте Сторчоус открыл счет, реализовав передачу Думанюка после высокого прессинга. Но ответ гостей не заставил себя ждать: Булеца мастерски исполнил штрафной и сравнял счет на 26-й минуте.

Но еще до перерыва Кудривка снова вышла вперед. На этот раз великолепный удар со стандарта исполнил Морозко. А после перерыва хозяева не остановились. Сторчоус оформил дубль, установив окончательный счет.

Александрия имела несколько моментов, чтобы вернуться в игру, но на пути стал надежный Яшков. А после второй желтой для Ковальца команда гостей осталась вдесятером и не смогла переломить ход встречи.

Отметим, что 3 августа также состоятся матчи Эпицентр – Шахтер (15:30) и Карпаты – Полесье (18:00)