В пятницу, 29 августа, стартовал 4-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу 2025/2026. В одном из двух матчей, которые открывали программу тура, львовские Карпаты гостили у Кудривки.

В прошлом туре Карпаты на выезде расписали ничью с Колосом 1:1. Зато Кудривка же дома уверенно победила другого дебютанта УПЛ Полтаву 3:1, сообщает 24 Канал.

Что известно о матче Кудривка – Карпаты?

Уже со старта матч складывался не по плану гостей из Львова. На 3-й минуте Рогозинский открыл счет в поединке 1:0 после ошибки на выходе Клищука. На этом футболисты Кудривки не остановились и пытались удвоить свое преимущество на табло "Оболонь Арены".

В середине первого тайма Карпаты, которые проигрывали, еще и остались в меньшинстве. На 26-й минуте довольно спорную прямую красную карточку получил центрбек Бабогло.

Это удаление отправило "львов" в нокаут. Под занавес первого тайма Сторчоус во второй раз огорчил голкипера львовского клуба. Кудривка с комфортным преимуществом 2:0 закончила первый тайм.

После перерыва Карпатам удалось отквитать один мяч усилиями Альвареса, который своевременно оказался на добивании – 2:1.

Во втором тайме преимуществом владели "зелено-белые", которые хоть и играли в меньшинстве. Замечательный момент упустил Шах, удар которого голкипер перевел в каркас ворот.

Карпаты зажали хозяев на своей части поля во втором тайме. Яшков потянул удар Фаби.

Невероятное спасение в конце матча. В компенсированное время Педрозуо филигранным дальним ударом спас ничью для Карпат 2:2.

Кудривка – Карпаты 2:2

Голы: Рогодзинский, 3, Сторчоус, 43 – Альварес, 52, Педрозу, 90+6

Удаление, Бабогло, 26 (Карпаты)

В следующем туре УПЛ Карпаты дома примут Полтаву (14 сентября), а Кудривка будет гостить на поле ровенского Вереса (12 сентября).