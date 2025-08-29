Программу четвертого тура открывает матч дебютанта УПЛ. 29 августа СК Полтава примет луганскую Зарю, информирует 24 Канал.

К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Каково расписание матчей 4-го тура УПЛ-2025/2026?

Также в пятницу, 29 августа, будет сыгран еще один матч, в котором другой дебютант элитного дивизиона Кудривка сыграет против львовских Карпат, которые не очень удачно стартовали в новом сезоне УПЛ.

Центральным поединком тура точно является встреча в столице Украины, в котором Динамо сыграет против житомирского Полесья. Оба клуба перед очной игрой провели свои матчи в еврокубках.

  • 29 августа, 15:30. СК Полтава – Заря
  • 29 августа, 18:00. Кудривка – Карпаты
  • 30 августа, 13:00. Кривбас – Оболонь
  • 30 августа, 15:30. Колос – Эпицентр
  • 30 августа, 18:00. Металлист 1925 – Рух
  • 31 августа, 13:00. ЛНЗ – Верес
  • 31 августа, 15:30. Динамо – Полесье
  • 31 августа, 18:00. Шахтер – Александрия

Турнирная таблица после 4-го тура УПЛ

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. Динамо 3 3 0 0 10-2 9
2. Шахтер 3 2 1 0 6-3 7
3. ЛНЗ 3 2 1 0 3-0 7
4. Колос 3 2 1 0 4-2 7
5. Оболонь 3 2 1 0 3-1 7
6. Кудривка 3 2 0 1 7-4 6
7. Кривбас 3 2 0 1 6-4 6
8. Металлист 1925 3 1 1 1 4-3 4
9. Заря 3 1 1 1 4-4 3
10. Полесье 3 1 0 2 2-3 3
11. СК Полтава 3 1 0 2 3-5 3
12. Рух 3 1 0 2 4-8 3
13. Карпаты 3 0 2 1 4-6 2
14. Верес 3 0 0 3 0-4 0
15. Эпицентр 3 0 0 3 1-6 0
16. Александрия 3 0 0 3 2-8 0