Программу четвертого тура открывает матч дебютанта УПЛ. 29 августа СК Полтава примет луганскую Зарю, информирует 24 Канал.
К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
Каково расписание матчей 4-го тура УПЛ-2025/2026?
Также в пятницу, 29 августа, будет сыгран еще один матч, в котором другой дебютант элитного дивизиона Кудривка сыграет против львовских Карпат, которые не очень удачно стартовали в новом сезоне УПЛ.
Центральным поединком тура точно является встреча в столице Украины, в котором Динамо сыграет против житомирского Полесья. Оба клуба перед очной игрой провели свои матчи в еврокубках.
- 29 августа, 15:30. СК Полтава – Заря
- 29 августа, 18:00. Кудривка – Карпаты
- 30 августа, 13:00. Кривбас – Оболонь
- 30 августа, 15:30. Колос – Эпицентр
- 30 августа, 18:00. Металлист 1925 – Рух
- 31 августа, 13:00. ЛНЗ – Верес
- 31 августа, 15:30. Динамо – Полесье
- 31 августа, 18:00. Шахтер – Александрия
Турнирная таблица после 4-го тура УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|2.
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|3.
|ЛНЗ
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|4.
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5.
|Оболонь
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|6.
|Кудривка
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|7.
|Кривбас
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|8.
|Металлист 1925
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9.
|Заря
|3
|1
|1
|1
|4-4
|3
|10.
|Полесье
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|11.
|СК Полтава
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|12.
|Рух
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|13.
|Карпаты
|3
|0
|2
|1
|4-6
|2
|14.
|Верес
|3
|0
|0
|3
|0-4
|0
|15.
|Эпицентр
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|16.
|Александрия
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0