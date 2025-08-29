Програму четвертого туру відкриває матч дебютанта УПЛ. 29 серпня СК Полтава прийме луганську Зорю, інформує 24 Канал.

Яким є розклад матчів 4-го туру УПЛ-2025/2026?

Також у п'ятницю, 29 серпня, буде зіграний ще один матч, у якому інший дебютант елітного дивізіону Кудрівка зіграє проти львівських Карпат, які не дуже вдало стартували у новому сезоні УПЛ.

Центральним поєдинком туру точно є зустріч у столиці України, у якому Динамо зіграє проти житомирського Полісся. Обидва клуби перед очною грою провели свої матчі у єврокубках.

  • 29 серпня, 15:30. СК Полтава – Зоря
  • 29 серпня, 18:00. Кудрівка – Карпати
  • 30 серпня, 13:00. Кривбас – Оболонь
  • 30 серпня, 15:30. Колос – Епіцентр
  • 30 серпня, 18:00. Металіст 1925 – Рух
  • 31 серпня, 13:00. ЛНЗ – Верес
  • 31 серпня, 15:30. Динамо – Полісся
  • 31 серпня, 18:00. Шахтар – Олександрія

Турнірна таблиця після 4-го туру УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Динамо 3 3 0 0 10-2 9
2. Шахтар 3 2 1 0 6-3 7
3. ЛНЗ 3 2 1 0 3-0 7
4. Колос 3 2 1 0 4-2 7
5. Оболонь 3 2 1 0 3-1 7
6. Кудрівка 3 2 0 1 7-4 6
7. Кривбас 3 2 0 1 6-4 6
8. Металіст 1925 3 1 1 1 4-3 4
9. Зоря 3 1 1 1 4-4 3
10. Полісся 3 1 0 2 2-3 3
11. СК Полтава 3 1 0 2 3-5 3
12. Рух 3 1 0 2 4-8 3
13. Карпати 3 0 2 1 4-6 2
14. Верес 3 0 0 3 0-4 0
15. Епіцентр 3 0 0 3 1-6 0
16. Олександрія 3 0 0 3 2-8 0