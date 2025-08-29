Програму четвертого туру відкриває матч дебютанта УПЛ. 29 серпня СК Полтава прийме луганську Зорю, інформує 24 Канал.
Яким є розклад матчів 4-го туру УПЛ-2025/2026?
Також у п'ятницю, 29 серпня, буде зіграний ще один матч, у якому інший дебютант елітного дивізіону Кудрівка зіграє проти львівських Карпат, які не дуже вдало стартували у новому сезоні УПЛ.
Центральним поєдинком туру точно є зустріч у столиці України, у якому Динамо зіграє проти житомирського Полісся. Обидва клуби перед очною грою провели свої матчі у єврокубках.
- 29 серпня, 15:30. СК Полтава – Зоря
- 29 серпня, 18:00. Кудрівка – Карпати
- 30 серпня, 13:00. Кривбас – Оболонь
- 30 серпня, 15:30. Колос – Епіцентр
- 30 серпня, 18:00. Металіст 1925 – Рух
- 31 серпня, 13:00. ЛНЗ – Верес
- 31 серпня, 15:30. Динамо – Полісся
- 31 серпня, 18:00. Шахтар – Олександрія
Турнірна таблиця після 4-го туру УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|2.
|Шахтар
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|3.
|ЛНЗ
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|4.
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5.
|Оболонь
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|6.
|Кудрівка
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|7.
|Кривбас
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|8.
|Металіст 1925
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9.
|Зоря
|3
|1
|1
|1
|4-4
|3
|10.
|Полісся
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|11.
|СК Полтава
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|12.
|Рух
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|13.
|Карпати
|3
|0
|2
|1
|4-6
|2
|14.
|Верес
|3
|0
|0
|3
|0-4
|0
|15.
|Епіцентр
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|16.
|Олександрія
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0