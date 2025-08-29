Програму четвертого туру відкриває матч дебютанта УПЛ. 29 серпня СК Полтава прийме луганську Зорю, інформує 24 Канал.

До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця

Яким є розклад матчів 4-го туру УПЛ-2025/2026?

Також у п'ятницю, 29 серпня, буде зіграний ще один матч, у якому інший дебютант елітного дивізіону Кудрівка зіграє проти львівських Карпат, які не дуже вдало стартували у новому сезоні УПЛ.

Центральним поєдинком туру точно є зустріч у столиці України, у якому Динамо зіграє проти житомирського Полісся. Обидва клуби перед очною грою провели свої матчі у єврокубках.

29 серпня, 15:30. СК Полтава – Зоря

29 серпня, 18:00. Кудрівка – Карпати

30 серпня, 13:00. Кривбас – Оболонь

30 серпня, 15:30. Колос – Епіцентр

30 серпня, 18:00. Металіст 1925 – Рух

31 серпня, 13:00. ЛНЗ – Верес

31 серпня, 15:30. Динамо – Полісся

31 серпня, 18:00. Шахтар – Олександрія

Турнірна таблиця після 4-го туру УПЛ