Экс-игрока российского клуба, который занимался контрабандой наркотиков, доставили в Нидерланды
- Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды для отбывания наказания за контрабанду кокаина и нападение с ножом.
- Промес играл за Спартак, Аякс, Севилью и сборную Нидерландов, но после агрессии России не покинул страну.
- Его приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полтора года за нападение на двоюродного брата.
Футбольная карьера нидерландца Квинси Промеса подошла к завершению. Следующие годы форвард проведет за решеткой.
Бывшего нападающего московского Спартака Квинси Промеса 20 июня экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. 33-летнего футболиста посадили на специальный самолет, пишет 24 Канал со ссылкой на De Telegraaf.
Читайте также Экс-звезду сборной Франции будут судить за насилие над своей девушкой
Промес полетел в Нидерланды отбывать наказание
В этом путешествии Промеса сопровождали сотрудники нидерландской военной полиции, которые специально прилетели в Эмираты ради этой миссии.
На родине футболиста ожидает камера в тюрьме. Ранее он был приговорен к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще на полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата.
Еще 12 июня экс-игрока сборной Нидерландов задержали в Дубае. Спецрейс из Нидерландов Промес ожидал в следственном изоляторе.
Что известно о бывшем игроке Спартака
- Квинси Промес во время футбольной карьеры играл за нидерландские Твенте, Гоу Эхед Иглз, Аякс, испанскую Севилью.
- За московский Спартак любитель кокаина играл в 2014 – 2018 годах и с 2021 по 2024. После начала полномасштабной агрессии форвард не покинул Россию.
- Квинси является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров.
- В 2024 году он присоединился к дубайскому клубу Юнайтед.
- За сборную Нидерландов Промес сыграл 50 матчей и забил 7 голов. В сезоне-2018/19 стал серебряным призером Лиги наций.