Футбольная карьера нидерландца Квинси Промеса подошла к завершению. Следующие годы форвард проведет за решеткой.

Бывшего нападающего московского Спартака Квинси Промеса 20 июня экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. 33-летнего футболиста посадили на специальный самолет, пишет 24 Канал со ссылкой на De Telegraaf.

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Промес полетел в Нидерланды отбывать наказание

В этом путешествии Промеса сопровождали сотрудники нидерландской военной полиции, которые специально прилетели в Эмираты ради этой миссии.

На родине футболиста ожидает камера в тюрьме. Ранее он был приговорен к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще на полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата.

Еще 12 июня экс-игрока сборной Нидерландов задержали в Дубае. Спецрейс из Нидерландов Промес ожидал в следственном изоляторе.

Что известно о бывшем игроке Спартака