Барселону, Реал и Атлетико отделяет всего один балл: кто фаворит на чемпионство в Испании

Три гранда испанского футбола имеют почти равные шансы на победу в Ла Лиге. При этом впереди фанатов еще ждет Эль Класико и бой между Барселоной и Атлетико.

Чемпионат Испании 2024-2025 выходит на финишную прямую. На выходных были сыграны матчи 24 тура, которые подарили несколько сенсаций, сообщает 24 Канал.

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Три кита Ла Лиги

Мадридские Реал и Атлетико сыграли вничью с середняками таблицы – Осасуной и Сельтой соответственно. Этим сполна воспользовалась Барселона, которая минимально одолела Райо Вальекано.

Для команды Ганса-Дитера Флика это уже четвертая подряд победа в Ла Лиге. Кроме того, "блаугранас" догнали Реал в таблице и вышли на первое место благодаря преимуществу в личной встрече.

Не выпал из чемпионской гонки Атлетико, который отстает от других грандов на один балл. Следующие 14 туров определят нового чемпиона Испании, поэтому гонка обещает быть захватывающей.

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По крайней мере эксперты не видят явного фаворита в этой гонке. Чемпионство Барселоны оценивается в 2,10, тогда как Реала – в 2,15. Атлетико же имеет несколько более низкие шансы.

На "золото" команды Симеоне выставлен коэффициент 5,00. Что интересно, Атлетик Бильбао также идет не слишком далеко. Баски отстают от Реала и Барселоны лишь на пять баллов, однако вероятность их чемпионства крайне низкая – 250,00.

Интересно, что с сезона 2018-2019 ни один чемпион Ла Лиги не смог защитить свой трофей в следующем чемпионате. Победителем прошлого сезона стал мадридский Реал.