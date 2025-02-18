Барселона – Райо Вальекано 1:0
Гол: Левандовский, 28 (пенальти)
Поединок Барселона – Райо Вальекано закрывал программу 24-го тура чемпионата Испании. "Блаугранас" нужно было побеждать соперника, чтобы вернуть лидерство в Ла Лиге, пишет 24 Канал.
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"Барсе" хватило гола Левандовского
Перед отчетным поединком подопечные Ганса-Дитера Флика разгромили на выезде Севилью со счетом 4:1. Поэтому фанаты "сине-гранатовых" ожидали такой же феерической игры в поединке с Райо Вальекано.
Поединок начался с перспективных атак с участием Ямаля и Левандовского. Однако до решающего удара дело так и не дошло.
Хозяева поля сумели открыть счет лишь с одиннадцатиметровой отметки. В штрафной площадке "пчел" упал Иньиго Мартинес. Только после просмотра ВАР арбитр назначил с пенальти. Штатный исполнитель одиннадцатиметровых Роберт Левандовский не подвел и "размочил" счет на табло.
Видео гола Левандовского
В конце первого тайма гости забили Войцеху Щенсному. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
Во втором тайме Рафинья мог снять все вопросы о победителе. Бразилец имел прекрасные возможности пополнить свой бомбардирский запас. Но это не был день вингера "сине-гранатовых".
В итоге арбитр зафиксировал минимальную победу Барселоны – 1:0.
- Барселона возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. У команды Флика и Реала по 51 очку, но "блаугранас" имеет лучшую разницу мячей.
- Райо Вальекано остался на шестой строчке. Команда из Мадрида набрала 35 очков в 24 матчах.