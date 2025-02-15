Осасуна – Реал 1:1

Голы: Будимир, 58 (П) – Мбаппе, 15

Удаление: Беллингем, 39

В субботу, 15 февраля, в Испании состоялись матчи 24-го тура Ла Лиги-2024/2025. Реал пришел в гости к боевой и неуступчивой Осасуне, сообщает 24 канал.

Читайте также Историческая победа: Реал установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Беллингем заработал ненужное удаление

Реал подходил к матчу с Осасуной в роли фаворита. "Королевский клуб" активно начал игру с нашествия на ворота соперников. Уже через 15 минут после начала Киллиан Мбаппе открыл счет.

Первый тайм запомнился не только голом и опасными моментами, но и ненужной красной карточкой Джуда Беллингема. Англичанин вызывающе высказался в сторону арбитра и получил удаление.

Осасуна удержала ничью

Второй тайм начался под контролем Реала. Однако Осасуна нашла свой момент и смогла сравнять счет. Памплонцы заработали пенальти, который уверенно реализовал лучший бомбардир команды Анте Будимир.

"Королевский клуб" в меньшинстве пытался отыграться. Однако оборона Осасуны действовала надежно, мешая мадридцам забить гол и снова выйти вперед в очном противостоянии.

Напряженная концовка матча выдалась в Памплоне. Реал давил на соперника, чтобы получить важные три очка. Однако забить гол не получилось, матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Реал может потерять лидерство, если Атлетико выиграет свой матч против Сельты в Ла Лиге. "Матрасники" сыграют свой поединок сегодня 15 февраля в 19:30 по киевскому времени.