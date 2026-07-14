Руководство "Барселоны" запланировало очередной временный переезд команды на стадион Луиса Компаниса, который является резервным для клуба. Ла Лига пока не разрешает этого, пишет издание sport.es.

Что известно о планах Барселоны?

Сообщается, что в руководстве Барселоны хотели провести первую половину испанского чемпионата сезона 2027/28 на другой арене. Именно тогда в рамках масштабной реконструкции "Камп Ноу" планируется установить крышу и провести ремонтные работы во внутренних помещениях арены.

Еще до этого, в сезоне 2026/27, руководство клуба планирует открыть для болельщиков третий ярус стадиона.

В каком состоянии сейчас "Камп Ноу": смотрите видео

Известно, что Ла Лига пока игнорирует запрос руководства своего чемпиона, но в Барселоне надеются на положительное решение вопроса.

Аналогичные планы у клуба есть и в отношении проведения еврокубковых матчей в сезоне 2027/28.

Что известно о реконструкции "Камп Ноу"?

Работы начались сразу после окончания сезона 2023/24. Тогда же клуб на более чем два года переехал на олимпийский стадион Луиса Компаниса.

Реконструкция легендарной арены пока не укладывается в первоначально запланированные сроки. В 2023 году сообщалось, что все работы, включая установку крыши, удастся завершить к началу сезона 2026/27.