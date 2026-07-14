Ла Лига "заставляет" Барселону играть на "Камп Ноу": в Каталонии нашли другой стадион

Испанская футбольная лига и Барселона не могут прийти к единому мнению относительно места проведения матчей действующего чемпиона страны. Однако это касается не следующего сезона.

Руководство "Барселоны" запланировало очередной временный переезд команды на стадион Луиса Компаниса, который является резервным для клуба. Ла Лига пока не разрешает этого, пишет издание sport.es.

Что известно о планах Барселоны?

Сообщается, что в руководстве Барселоны хотели провести первую половину испанского чемпионата сезона 2027/28 на другой арене. Именно тогда в рамках масштабной реконструкции "Камп Ноу" планируется установить крышу и провести ремонтные работы во внутренних помещениях арены.

Еще до этого, в сезоне 2026/27, руководство клуба планирует открыть для болельщиков третий ярус стадиона.

В каком состоянии сейчас "Камп Ноу": смотрите видео

Известно, что Ла Лига пока игнорирует запрос руководства своего чемпиона, но в Барселоне надеются на положительное решение вопроса.

Аналогичные планы у клуба есть и в отношении проведения еврокубковых матчей в сезоне 2027/28.

Что известно о реконструкции "Камп Ноу"?

Работы начались сразу после окончания сезона 2023/24. Тогда же клуб на более чем два года переехал на олимпийский стадион Луиса Компаниса.

Реконструкция легендарной арены пока не укладывается в первоначально запланированные сроки. В 2023 году сообщалось, что все работы, включая установку крыши, удастся завершить к началу сезона 2026/27.