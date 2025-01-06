"Не в своем уме": американский боксер разнес экс-чемпиона мира за слова об Усике

Александр Усик в конце 2024 года защищал свои чемпионские пояса в битве против Тайсона Фьюри. Украинец победил в реванше единогласным решением судей.

После этого поединка многие эксперты отметили величие Александра Усика и начали называть его одним из лучших бойцов в истории бокса. Однако с этим не согласился Тимоти Брэдли, который заявил, что это большое преувеличение и призвал прекратить такие разговоры.

Читайте также "Этого парня будут помнить вечно": экс-чемпион мира оценил боксерское наследие Усика

Восхищение Усиком

На эти слова отреагировал американский боксер Лайонелл Томпсон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans. Он считает, что украинец заслуживает все комплименты, которые звучат в его адрес.

Усик не легенда? Тот, кто так говорит – не в своем уме. Брэдли говорит: "Усик победил двух лучших супертяжей эпохи, такое себе достижение", а я такой: "Что? Ты сошел с ума". Усик не просто победил лучших, он сделал это дважды, провел 48 раундов. Усик вообще не супертяж, он крузер. Усик просто доминировал против них,

– сказал Томпсон.

Отметим, что после перехода в хевивейт Александр Усик провел 7 боев, в которых одержал все победы. Он одолел Чазза Уизерспуна, Дерека Чисору, Даниэля Дюбуа, а также по два раза Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

К слову. Украинец до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне – все победы в 23 поединках (14 нокаутом).

Напомним, что сам Тимоти Брэдли на профессиональном уровне провел 36 боев, в которых одержал 33 победы. Он был чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе и владел поясом WBO в полусреднем весе.