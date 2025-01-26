Специалисты удалили гимнастке из вражеской страны здоровый мениск. Она провела месяц в Израиле, чтобы пройти восстановительные процедуры, но исправить ошибку не удалось, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Ошибка врачей

Ирина Винер, тренер сборной России, раскритиковала врача, который проводил операцию. Специалист из вражеской страны считает такие действия недопустимыми, а также считает, что специалиста надо лишить диплома.

Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасен. Так врач, который ей делал операцию, удалил ей здоровый рог,

– рассказала Винер.

Российский тренер выразила соболезнования и заявила, что будет поддерживать Лалу Крамаренко в этой ситуации. Специалистка также отметила, что будет помогать художественной гимнастке вернуться туда, где россиян нет быть, к спорту.

Кто такая Лала Крамаренко