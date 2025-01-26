Специалисты удалили гимнастке из вражеской страны здоровый мениск. Она провела месяц в Израиле, чтобы пройти восстановительные процедуры, но исправить ошибку не удалось, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Ошибка врачей
Ирина Винер, тренер сборной России, раскритиковала врача, который проводил операцию. Специалист из вражеской страны считает такие действия недопустимыми, а также считает, что специалиста надо лишить диплома.
Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасен. Так врач, который ей делал операцию, удалил ей здоровый рог,
– рассказала Винер.
Российский тренер выразила соболезнования и заявила, что будет поддерживать Лалу Крамаренко в этой ситуации. Специалистка также отметила, что будет помогать художественной гимнастке вернуться туда, где россиян нет быть, к спорту.
Кто такая Лала Крамаренко
- Лала Крамаренко – одна из самых титулованных гимнасток вражеской страны. Спортсменка трижды побеждала на чемпионате мира среди юниоров, а также выигрывала европейское первенство в командном зачете 2021 года.
- Также она дочь известного азербайджанского голкипера Дмитрия Крамаренко и внучка советского тренера и вратаря Сергея Крамаренко.