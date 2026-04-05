Скандал в Барселоне: юная звезда демонстративно отказалась праздновать победу над Атлетико

В Испании вспыхнул неожиданный скандал после очередной победы Барселоны в Ла Лиге. Юная звезда каталонцев Ламин Ямаль шокировал поведением прямо на поле.

Несмотря на успешный результата матча против Атлетико, атмосфера в команде оказалась далекой от идеальной. Один из главных талантов "блаугранас" открыто продемонстрировал свое недовольство, пишет Aljazeera.

Что произошло?

После финального свистка игроки Барселоны традиционно праздновали важную победу, однако Ламин Ямаль остался в стороне.

18-летний вингер не присоединился к партнерам, когда Левандовски забил победный гол, выглядел раздраженным и быстро покинул поле.

Футболист даже отмахнулся от тренера Ханси Флика, когда тот хотел успокоить Ямаля.

Флик попытался сгладить ситуацию

Главный тренер каталонцев Ханси Флик после игры прокомментировал инцидент, пытаясь снять напряжение.

По его словам, эмоции молодого игрока – это нормальная реакция, ведь он стремится большего влияния на игру.

Ламин Ямаль был немного разъярен, потому что он пытался сделать все возможное, но не забил. Это эмоциональный матч, это нормально. Ямаль вернулся в раздевалку, и с ним все в порядке. Самое главное, что он продолжал стараться на поле. Ламин всегда на высоте, и это важно для меня. Мне не за что его критиковать,

– сказал Флик.

