Каталонцы получили серьезный удар в решающий момент сезона. В клубе не скрывают раздражения тем, что травма важного игрока произошла во время международной паузы, пишет barcablaugranes.

Что произошло с Рафиньей?

Вингер получил повреждение задней поверхности бедра во время товарищеского матча Бразилии против Франции. Медицинское обследование подтвердило, что футболист выбыл примерно на пять недель.

Из-за этого Рафинья пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов, где Барселона должна встретиться с Атлетико. Для каталонцев это особенно болезненная потеря, ведь бразилец был одним из самых результативных игроков команды в этом сезоне.

В клубе обвинили календарь сборных

В Барселоне резко отреагировали на ситуацию, ведь травма произошла не в официальном турнире, а в товарищеской игре. Руководство и тренерский штаб считают, что игроков слишком перегружают матчами сборных, которые совпадают с ключевыми отрезками клубного сезона.

По информации cadenaser, клуб даже получит финансовую компенсацию от ФИФА по программе защиты клубов. Однако в Барселоне отмечают, что никакие выплаты не компенсируют потерю лидера перед решающими матчами сезона.

